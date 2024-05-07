الثلاثاء 07 مايو 2024
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مراسل القاهرة الإخبارية: القوات الإسرائيلية لم تتوغل فى محور صلاح الدين

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال مصطفى عبدالفتاح، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في معبر رفح، إن العملية العسكرية الإسرائيلية مستمرة في هذه الأثناء، ويسمع في كثير من الأحيان أصوات عمليات القصف التي ما زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بها في أحياء متفرقة جنوب شرقي مدينة رفح الفلسطينية، وهذه الطلقات والأصوات التي تسمع من حين لآخر تعبر عن حالة الانتشار المكثف لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تتواجد حاليًا في محيط معبر رفح، ولكن في المنطقة الشرقية للمعبر من الجانب الفلسطيني.

وأضاف "عبدالفتاح"، خلال رسالة على الهواء، أن البوابة الرئيسية لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني تبعد على ما يزيد عن كيلومتر عن الجانب المصري، وتتواجد القوات الإسرائيلية الآن بالمنطقة الشرقية لبوابة معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وتقوم بعمليات تشابك وقصف العديد من الأحياء السكنية بالمنطقة الشرقية بمحافظة رفح الفلسطينية.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية ما زالت تتمركز في هذه المنطقة، ومن حين إلى آخر تقصف المنطقة الغربية، وهي الممتدة حتى سواحل البحر المتوسط بحوالي 14 كم، لكن لم تتوغل قوات الاحتلال في هذه المنطقة تحديدًا، وهو ما يعرف بمحور صلاح الدين، لكنها تتمركز الآن في الناحية الشرقية من معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

مراسل القاهرة الاخبارية القاهرة الإخبارية محور صلاح الدين القوات الإسرائيلية قناة القاهرة الإخبارية الاحتلال الاسرائيلية

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