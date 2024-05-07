محافظ الغربية يتابع رصف شارع النحاس بطنطا

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أعمال رصف وتوسعة شارع النحاس بطنطا بطول 1،38 كم وعرض 20 مترا وتشمل توسعة الشارع وإعادة رصفه وتركيب بلدورات وأشجار في الجزيرة الوسطى ورفع كفاءة أعمدة الإنارة العامة.

يأتي ذلك نظرا لأهمية الشارع الحيوية الذي يساهم في معالجة الكثير من المشكلات المرورية، ويحقق السيولة المرورية في المنطقة الناتجة عن خروج عدد كبير من الموظفين والطلاب.

حيث يتم تركيب بلاط الانترلوك للأرصفة والصبة الخرسانية للجزيرة الوسطى.

محافظ الغربية يتابع مشروعات الرصف والتطوير بزفتى والسنطة

كان قد أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولة لمتابعة مشروعات الرصف والتطوير بمركزي زفتى والسنطة،يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

بدأت الجولة بتفقد أعمال رصف وتطوير طريق (نهطاى / الضبابشة) بطول ٦٠٠ متر وعرض ١٢ مترا بتكلفة ٥ ملايين و٣٠٠ ألف جنيه، وتابع المحافظ الجولة بمتابعة أعمال رصف طريق نهطاي زفتى أمام وحدة طب أسرة نهطاي حيث يتم إنشاء رصيف بالطريق.

واستمرت الجولة بمتابعة أعمال ترميم وتطوير وصلة بامتداد طريق سكة طنطا بزفتى، بطول 190 مترا وعرض 10 أمتار من بزينة غراب، مرورا بالبنك الأهلي حتى شارع الجيش بمدينة زفتى.

وتابع المحافظ أعمال تطوير الجزيرة الوسطى بشارع الجيش القبلي بمدينة زفتى على امتداد 500 متر، وإنشاء منطقة عربات متنقلة لتكون متنفسًا للأهالي، بالإضافة إلى إضفاء لمسة جمالية على المدينة وتشغيل فئات من الشباب وعمل لمسة جمالية بالشارع.

كما تفقد المحافظ كورنيش نهطاي المقام على ترعة العطف بقرية نهطاى، والذي يعتبر أول كورنيش يجري إنشاؤه في قرية ضمن قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، واثناء الجولة فاجأ محافظ الغربية، احد المخابز السياحية للتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين ومطابقته للمواصفات القياسية من حيث الجودة والوزن المقرر، وكذلك التأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد سعر وزن الخبز السياحي وخفض أسعار رغيف الخبز بعد انخفاض أسعار الدقيق في السوق المحلية، فضلا عن متابعة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخبز موجها باتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخبز لتلاحظ عدم نظافة المخبز وأدوات العجن والتلاعب في الاوزان.