وزيرة الخارجية الألمانية تحذر من عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيريوك، اليوم الثلاثاء، إنه يجب إعادة فتح معبري رفح وكرم أبو سالم فورا، حسبما أفادت وكالة رويترز في نبأ عاجل.

وحذرت وزيرة الخارجية الألمانية من عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح.

الهجوم الإسرائيلي على رفح يترك سكان غزة عالقين

وبحسب شبكة دويتشة فيلة الألمانية، أنه بعد وقت قصير من إعلان حماس قبولها لاتفاق وقف إطلاق النار الذي اقترحته مصر وقطر، وردت أنباء عن انفجارات شديدة في الجزء الشرقي من رفح، حيث أمر الجيش الإسرائيلي الناس بالإخلاء الفوري صباح يوم الاثنين.

وفي وقت متأخر من يوم الاثنين، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن اقتراح وقف إطلاق النار لا يلبي المطالب الإسرائيلية وأن مجلس الوزراء الحربي وافق على مواصلة العملية في رفح.

وأشار المسؤولون إلى أن حماس، من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وآخرين، وافقت على اقتراح مختلف عن ذلك الذي تفاوضت عليه إسرائيل. ومع ذلك، قال مسؤولون إسرائيليون إنهم سيرسلون وفدا لمواصلة المحادثات مع الوسطاء.