الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

زراعة عين شمس تستضيف الملتقى التعريفى لتحالف مشاريع البيوتكنولوجى

الملتقى التعريفي
الملتقى التعريفي لتحالف مشاريع البيوتكنولوجي

استضافت كلية الزراعة جامعة عين شمس الملتقى التعريفي لتحالف مشاريع البيوتكنولوجي الممول من مشروع بدايتي، أكاديمية البحث العلمي، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، الدكتور جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي، الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة ثناء النوبي، القائم بأعمال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، الدكتور أشرف بكري، الباحث الرئيسي لتحالف المشاريع، وبمشاركة العديد من الجامعات ومنها جامعة النيل، جامعة الفيوم، جامعة المنصورة، وجامعة الإسكندرية.

 

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يهدف الملتقى إلى تعريف الطلاب والباحثين بمجال البيوتكنولوجي وأهميته المستقبلية، وكيفية عرض تحالف مشاريع البيوتكنولوجي وإمكانات التمويل والدعم المتاحة للباحثين، وتشجيع البحث العلمي وريادة الأعمال في قطاع البيوتكنولوجيا الزراعية، تعزيز التعاون البحثي بين الجامعات المصرية المختلفة في هذا القطاع الإستراتيجي.

 

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وقد تضمن الملتقى العديد من الفعاليات وذلك بحضور أ.د عمرو فاروق، نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي لقطاع التنمية التكنولوجية، أ.د أسماء أبوشادي، وكيل كلية البايو تكنولوجي، م. محمود طنطاوي، المدير التنفيذي لبرنامج دعم مشروعات التخرج أكاديمية البحث العلمي، بالإضافة إلى لفيف من رؤساء الأقسام والسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وبحضور كثيف ومميز من طلاب الكلية بالبرامج المختلفة.

وعلي هامش الفعاليات تم تقديم محاضرة حول التعريف بجهاز تنمية المشروعات والخدمات المقدمة وألقتها د. داليا مصطفى، مدرب معتمد بجهاز تنمية المشروعات، بالإضافة إلى عرض فيديو عن طلاب مشروع التخرج، وعرض تقديمي للطالبة فاطمة أحمد نشأت، رئيس مبادرة باحثون ما قبل التخرج بكلية الزراعة جامعة عين شمس، وساهم بتنظيم الملتقي كل من أ.د نجلاء محمد عبيد، مدير البرامج الجديدة، د. سماح هاشم، الباحث المناوب لتحالف المشاريع ومنسق مشروع التخرج بالبرامج الجديدة.

يذكر أن الملتقي يأتى في إطار الجهود المبذولة لتشجيع البحث العلمي التطبيقي وريادة الأعمال في المجالات العلمية الحيوية والاستراتيجية مثل البيوتكنولوجيا الزراعية لخدمة التنمية المستدامة في مصر.

كلية الزراعة جامعة عين شمس البيوتكنولوجي مشروع بدايتي - أكاديمية البحث العلمي الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس الدكتور جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي الدكتور غادة فاروق خدمة المجتمع وتنمية البيئة

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