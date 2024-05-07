" الألبومات" تشعل سوق الغناء.. رامي جمال وكارول سماحة وعلي الحجار أبرز النجوم

انتعاشة سوق مزيكا 2024..

حالة من السعادة سيطرت على الجمهور في الشارع المصري، لانتعاشة سوق الكاسيت من جديد، بطرح عدد من الأغاني المختلفة، لنجوم يفضلهم الجمهور، وينتظرون أغانياتهم في السوق المصري.

ويرصد "الدستور" في سياق السطور التالية، انتعاشة سوق مزيكا 2024، وعودة زمن الألبومات، التي اختلفت بين كلٍ من رامي جمال وكارول سماحة وعلي الحجار وأبو، والتي تنوّعت أغانيهم ما بين الرومانسي والحزين والمقسوم.

رامي جمال "خليني أشوفك"

كان للفنان رامى جمال، النصيب الأكبر في السوق الفني عن اسم ألبومه الجديد "خلينى أشوفك" في يوم 24 شهر إبريل الماضي، وضم باقة متنوعة من الأغانى التى يتعاون فيها مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين.

الألبوم الجديد يشمل 15 أغنية من ضمنها خلينى أشوفك وبقول وأكدب وبضيع وقت وفستانك أبيض وشاهد الله، وأوقات وقلبى خام وعادى أنساك وأنت مين، وأهو وسوء تفاهم وقولى آه وذكريات هوانا، وبيكلمونى وأنسى اسمك.

كارول سماحة

تستعد الفنانة اللبنانية كارول سماحة، لطرح ألبومها الجديد في صيف 2024، الذي تشارك بـ 60% منه في الكتابة والألحان، ولم تطرح منه في السوق حتي الآن سوي أغنية "بوسة".

وتقول كلمات أغنية بوسة: "على طريقتى حبيبى بَحبك واللى يحِبك أحِبهُ كمان.. على طريقتى بأقول وبأدلع واللى يِدلع مُش خسران".

وأغنية “بوسة” من كلمات تامر حسين وألحان شريف بدر وتوزيع هاني يعقوب، أما الكليب فهو من إخراج بتول عرفة، حيث تجسد كارول سماحة في العمل دور مدبّرة منزل تقع في حب صاحب البيت الذي تعمل فيه وتذهب بأحلامها إلى علاقة ممكنة بينها وبينه بعد سماعها مكالمة هاتفية بينه وبين والد زوجته يخبره خلالها أنه يريد الطلاق من ابنته لتفاقم المشاكل بينهما واستحالة حلّها.

علي الحجار

طرح الفنان علي الحجار منذ أيام قليلة، أغنية جديدة حملت اسم "أجمل حاجة"، وكانت من كلمات الفنان الكبير صلاح عبدالله، وألحان شادي مؤنس، والتي لاقت تفاعلًا كبيرًا من قِبل الجمهور، وروّاد السوشيال ميديا ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، كما أنه كشف عن تحضيره ألبوم جديد سيطرحه قريبًا في الصيف 2024،

ومن المقرر أن يكون اسم البوم “أبو الأحلام”، وأعلن أنه سيهديه لشقيقه، الموسيقار أحمد الحجار، ومن المقرر أن يكون الألبوم من ألحان شقيقه الراحل، ويحمل الكثير من الأغاني التي تميل لطابع الحزن.

أبو

من المقرر أن يطرح المطرب أبو، ألبوم جديد تزامنًا مع الإجازة الصيفية، يتنوع ما بين المقسوم والدراما والكلاسيك، والتي ستكون مفاجآة للجمهور كما وعدهم، وستكون مختلفة تمامًا عن لونه السابق الذي اعتاده الجمهور منذ بدايته الفنية.

يُجدر الإشارة إلى أن الفنان أبو، شارك جمهوره على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، أحدث أعماله الغنائية بعنوان "فارق ع الكل" - Lyrics Video- وهى الأغنية الرئيسية التي تحمل اسم ألبومه الأول الجديد.