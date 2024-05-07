الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

سقوط تجار مخدرات بكفرالشيخ فى قبضة الداخلية

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كمية من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة  عناصر إجرامية بكفرالشيخ.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن كفرالشيخ، اتجار عدة عناصر إجرامية في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة مركز شرطة سيدى سالم بمديرية أمن كفرالشيخ، مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 عاطلين– لهم معلومات جنائية- وبحوزتهم 5.500 كيلو جرام لمخدر الحشيش وسلاح أبيض.

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كما تم القبض على عاطل- له معلومات جنائية- وبحوزته كيلو جرام لمخدر الهيروين وضبط عاطل له معلومات جنائية، وبحوزته 500 جرام لمخدر الهيروين.

ونجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط عاطل له معلومات جنائية، وبحوزته (250 جرامًا لمخدر الهيروين، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ550 ألف جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة.

كفر الشيخ تجار مخدرات عناصر إجرامية الحشيش مكافحة المخدرات

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