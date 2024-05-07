الثلاثاء 07 مايو 2024
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توفير فرص لـ 700 طالبا خلال الملتقى الأول للتوظيف بصيدلة سوهاج

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

نظمت كلية الصيدلة بجامعة سوهاج الملتقى التوظيفي الأول في نسخته الأولى بعنوان "فرصة"، بهدف تأهيل وتدريب الطلاب وحديثي التخرج وإعدادهم لسوق العمل.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن الملتقى الأول يهدف إلى فتح مسار جديد للطلاب للمضي قدمًا في مهنتهم بالتعاون مع شركات وصناعات الأدوية الشهيرة، والعمل على تقليل مشكلة البطالة.

وأضاف الدكتور علام محمد عبد المنعم القائم بأعمال عميد الكلية أن الملتقى التوظيفي يعد فرصة جيدة لاحتكاك طلاب السنوات الأخيرة والخريجين بسوق العمل، حيث شارك فيه عدد من شركات الدواء وسلاسل الصيدليات والمستشفيات.

وأشار الدكتور محمد صلاح الدين وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب إلى أن الملتقى شهد مشاركة عدد من عمداء كليات الصيدلة ووكلاؤها وأعضاء نقابة الصيدلة ومفتشي هيئة الدواء ومنتسبي وزارة الصحة، كما أكدت مشاركتهم على أهمية الملتقى التوظيفي ودعمهم للطلاب وسعيهم لتكرار التجربة في جامعات أخرى.

وذكر الدكتور علاء غالب رئيس أسرة طلاب من أجل مصر، ان الملتقى سعى إلى تهيئة الطلاب والخريجين الجدد للتقدم لسوق العمل ورفع المهارات الذاتية لهم من خلال ورش العمل والندوات المصاحبة للملتقى، مشيرًا إلى أن الملتقى نظمه طلاب Career camp بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر بالكلية.

وأشار الدكتور مصطفى عمر أبو العز مقرر عام الملتقى أن الملتقى يعد الأول من نوعه بالجامعة، حيث أتاح للطلاب التعرف على مسارات العمل المختلفة بعد التخرج، موضحًا أن الملتقى تضمن عددًا من الندوات التعريفية في مجال الصيدلة الإكلينيكية، وصيدلة الأورام، كما تضمن ندوة عن مستحضرات التجميل وكيفية كتابة السيرة الذاتية واجتياز مقابلات العمل.

كلية الصيدلة بجامعة سوهاج الملتقى التوظيفي فرصة لتأهيل وتدريب الطلاب وحديثي التخرج العمل

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