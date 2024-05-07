من سامر المدني لمجدي شطة.. اتهامات تلاحق مطربي المهرجانات

«مجدي شطة ليس أولهم».. انشرت الفترة الأخيرة تفاصيل للقبض على مطربي المهرجانات واحد تلو الأخر بسبب نوعية مخالفات وجرائم مختلفة تعددت من مشاجرة لخطف ومخدرات لقتل خطأ مثلما حدث في حادث دهس ارتكبه عصام صاصا.

عصام صاصا

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عصام صاصا؛ لاتهامه بدهس سائق خلال عبوره الطريق وقررت النيابة عرض المتهم عصام صاصا على مصلحة الطب الشرعي، لإجراء تحليل المخدرات مع إخلاء سبيله فور سداد الكفالة المقررة بـ30 ألف جنيه.

وأصدرت النيابة العامة بجنوب الجيزة تصريحًا بدفن جثة سائق دهسته سيارة مطرب المهرجانات عصام صاصا أعلى الطريق الدائري، عقب مناظرة الجثمان، وكلفت مفتش الصحة بإجراء الكشف الظاهري وإعداد تقرير بالوفاة، ثم تسليمه لذويه.

وتبين أنه أثناء سير المطرب الشعبي عصام صاصا بسيارته أعلى دائري المنيب قبل نزلة المريوطية فوجئ بمرور شاب الطريق وصدمه بسيارته وأطاح به لعدة أمتار.



مجدي شطا

ألقت مباحث القاهرة، القبض على مجدي شطة، مطرب المهرجانات؛ لاتهامه بحيازة المواد المخدرة التي تم ضبطها.



وتبين أن قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المرج تمكنت من القبض على مطرب المهرجانات مجدي شطة، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الآيس.



وتم اقتياد المتهم لقسم الشرطة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

سامر المدني

أما مطرب المهرجانات سامر المدني، متورط في قضية التعدي بالضرب مع والده على زوجته وخطف شقيقها وهتك عرضه، وقضت محكمة جنايات الجيزة، بحبسه ٣ سنوات، بتهمة خطف شقيق الزوجة الثانية لوالد المطرب وهتك عرضه والتعدي عليه بالضرب، وحيازة أسلحة بيضاء.

حمو بيكا

وسبق أن ألقت الأجهزة الأمنية المصرية، القبض على مغني المهرجانات حمو بيكا، وثلاثة من مساعديه، بعد مشادة كلامية مع إدارة أحد المقاهي الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر.



وتبين ورود بلاغ لأجهزة الأمن بوجود مشاجرة في كافيه شهير في مدينة 6 أكتوبر، وبانتقال قوة من الشرطة إلى مكان الواقعة، تبين نشوب مشاجرة بين مالك الكافيه و3 من العاملين معه، مع كل من حمو بيكا، ومدير أعماله، ومصمم جرافيك، وفني صوت، أسفرت المشاجرة عن إصابة أحد عمال الكافيه، ومدير أعمال حمو بيكا، والمصمم وفني الصوت.