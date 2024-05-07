الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بدء توافد المواطنين للتصالح فى الأبنية المخالفة بالقاهرة (صور)

توافد المواطنين للتصالح
توافد المواطنين للتصالح بأحياء محافظة القاهرة

بدأ المواطنون في التوافد عقب انطلاق قانون التصالح الجديد بمحافظة القاهرة.

وانطلق صباح اليوم أول أيام تلقي طلبات التصالح الجديدة وسط تسهيلات من أجهزة محافظة القاهرة.

واستعدت المراكز التكنولوجية بجميع أحياء القاهرة والبالغ عددها ٣٧ مركزًا اليوم لاستقبال طلبات التصالح مع بدء تطبيق قانون التصالح

وكلف محافظ القاهرة بتقديم جميع أوجه الدعم والإمكانات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.

وشدد على تبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام.

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