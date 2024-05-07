الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
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محمد الباز

سياسي

أحمد الباز: موافقة حماس على المقترح المصرى القطرى نتيجة لجهود البلدين الحثيثة للوصول للهدنة

المهندس أحمد الباز
المهندس أحمد الباز

قال المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، إن جهود مصر منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة في أكتوبر الماضي، ومواقفها المشرفة، تحت قيادة رشيدة وحكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤكد أن مصر هي المدافع الوحيد والثابت عن الشعب الفلسطيني في العالم أجمع، وأنه مهما تغيرت المعطيات ستبقى القاهرة سندا ودعما للأشقاء في فلسطين للحصول على حقوقهم في الحياة وتكوين دولتهم المستقلة. 

وأشاد "الباز " في تصريحات له اليوم، بمتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي تطورات المفاوضات الجارية بين كل الأطراف للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، ودعوته لهم لبذل المزيد من الجهد للوصول إلى اتفاق يؤدي إلى إنهاء المأساة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني وإتمام استبدال الرهائن والسجناء.

العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة

وأكد أن وساطة مصر خلال الشهور الماضية وصياغتها مقترحا لوقف إطلاق النار في غزة لرفع المأساة عن الشعب الفلسطيني الشقيق لهو موقف مشرف يضاف إلى مواقفها التاريخية لدعم الأشقاء في قضيتهم، وتحقيق هدفهم في تأسيس دولتهم المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بتطبيق حل للدولتين وفقا لمحددات الشرعية الدولية.

وأوضح أن الجهود المصرية بصياغة مقترح لوقف إطلاق النار في غزة، جعلت لا صوت الآن يعلو فوق الهدنة ووقف إطلاق النار  ورفض تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن حماس أبلغت الجانب المصري بموافقتها على مقترح وقف إطلاق النار، لتقدم مصلحة الشعب الفلسطيني بقبولها الهدنة، مستنكرا همجية قوات الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، مشددا على أن حكومة نتنياهو هي الأسوأ في تاريخ الإنسانية.

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