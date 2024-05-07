سلطنة عُمان تحذر من تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلى واقتحام رفح

أعربت سلطنة عمان عن قلقها، صباح اليوم الثلاثاء، لاستمرار التصعيد العسكري الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي وجرائم الإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة، والأراضي الفلسطينية.

وحذرت وزارة الخارجية العُمانية، في بيان لها اليوم، من مغبة العمليات العسكرية في مدينة رفح التي يعتزم الاحتلال القيام بها، والتي تنذر بآثار كارثية خطيرة قد تؤدي إلى توسيع نطاق الصراع والتوتر في المنطقة.

سلطنة عمان تناشد المجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري لوقف الحرب

وناشدت سلطنة عمان المجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري لوقف الحرب والانتهاكات الإسرائيلية الوحشية المستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتحميل إسرائيل المسئولية الكاملة لهذه الانتهاكات وجرائم الحرب وسياسة التجويع والتهجير القسري، وجميعها تمثل جرائم ماثلة بحق الإنسانية.

واستشهد 21 مواطنًا، بينهم أطفال ونساء، منذ فجر اليوم، في قصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة، غالبيتهم من مدينة رفح.

وذكرت مصادر طبية فلسطينية أن 20 شهيدًا وعشرات الإصابات وصلوا إلى مستشفى الكويت التخصصي في رفح.

وانتشلت طواقم الإنقاذ والإسعاف والمواطنين جثامين 4 شهداء، بينهم امرأتان، وأصيب 18 آخرون، في قصف الاحتلال منزلًا في حي تل السلطان غرب رفح، وجثامين 3 شهداء من تحت أنقاض منزل آخر و4 شهداء في حي الجنينة شرقًا، وأربعة شهداء آخرين في قصف منزل آخر.

وأوضحت المصادر ذاتها أن عددًا من الإصابات وصلت إلى المستشفى الكويت التخصصي، جراء استهداف طائرات حربية اسرائيلية منزلًا لعائلة العفيفي في حي تل السلطان، غرب مدينة رفح.

كما أصيب 10 مواطنين بجروح مختلفة جراء استهداف الاحتلال محيط المعبر، وجرى نقلهم إلى المستشفى الكويتي.

وفي مدينة غزة، استشهد مواطن، وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال مدرسة لإيواء النازحين في مخيم الشاطئ غرب غزة، وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق متفرقة بمدينة غزة خصوصًا أحياء الزيتون وتل الهوا والشيخ عجلين والصبرة.