الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

هيئة المعابر بغزة: الاحتلال يحكم على سكان غزة بالموت بعد إغلاقه معبر رفح

معبر رفح الجانب الفلسطيني
معبر رفح الجانب الفلسطيني

أعلن المتحدث باسم هيئة المعابر في قطاع غزة، صباح اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي يحكم على سكان قطاع غزة بالموت بعد إغلاقه معبر رفح، كما يحكم على مرضى السرطان بالموت في ظل انهيار المنظومة الصحية.

الاحتلال يرفع العلم الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح

رفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، العلم الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وذلك عقب اقتحام الدبابات الإسرائيلية مرافق المعبر الواقع جنوبي غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، نقلًا عن هيئة المعابر في غزة، أن حركة المسافرين ودخول المساعدات توقفت بشكل كامل إلى قطاع غزة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لدبابات إسرائيلية أثناء اقتحامها معبر رفح.

الاحتلال يعلن إغلاق معبر كرم أبوسالم وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية

من جانبها، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قوات إسرائيلية باتت تسيطر على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن معبر كرم أبوسالم مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وأضاف جيش الاحتلال أنه بات يسيطر على الجانب الفلسطيني من معبر رفح مع مصر، متابعًا أن القوات الخاصة تمشط المنطقة.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن قواته تعمل في منطقة محددة في شرق رفح، وتم إجلاء الغالبية العظمى من السكان في منطقة العمليات العسكرية.

يجدر الإشارة إلى أن دبابات الاحتلال توغلت في مدينة رفح، فجر اليوم، بعد أن أعلنت تل أبيب أن عرض الهدنة الذي قدمته حركة حماس لا يلبي مطالبها.

وأكد جيش الاحتلال أنه مستمر بالهجوم الذي هدد به منذ فترة طويلة.

فيما نفى مراسل فضائية القاهرة الإخبارية بمعبر رفح وجود محاولات نزوح من  قبل المواطنين الفلسطينيين إلى الجانب المصري من معبر رفح.

الاحتلال هيئة المعابر قطاع غزة معبر رفح مرضى السرطان المنظومة الصحية

مواد متعلقة

إذاعة جيش الاحتلال: رفع علم إسرائيل على الجانب الفلسطينى من معبر رفح

فلسطينيون: الورقة المصرية ترضى الجميع.. ولا زلنا نأمل الهدنة

عاجل.. جيش الاحتلال يعلن مسئوليته عن تنفيذ هجوم على مدرسة تابعة لأونروا

الإعلام العبرى يكشف تفاصيل قصف معبر أبوسالم ووقوع قتلى وجرحى

ماذا دار خلال جلسة كابينت الحرب والكابينت الموسع وردهم على المقترح المصري؟

للمرة الثانية.. الاحتلال يمنع مفوض الأونروا من دخول قطاع غزة

الاتحاد العام للصحفيين العرب يدين إغلاق مقر الجزيرة فى القدس

شهداء وجرحى فى قصف الاحتلال لرفح الفلسطينية ومخيم النصيرات

الأكثر قراءة

"القاهرة الإخبارية" تكشف حقيقة سيطرة قوات الاحتلال على الجانب الفلسطينى من معبر رفح وكرم أبوسالم

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

كواليس قبول حماس هدنة غزة.. لماذا اشتعل الخلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل؟

مواعيد إعادة حلقة ياسمين عبد العزيز ببرنامج صاحبة السعادة

محمد الباز: 7 أكتوبر خطط لها ونفذها مغامرون مستهترون من حماس

موعد عرض حلقة ياسمين عبد العزيز مع صاحبة السعادة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

منى رجب

حماس.. ومسار القضية الفلسطينية

محمد رفعت

التقديرات الخاطئة فى اللحظات الفارقة!

صور

جنينة الأسماك: المصريون يحتفلون بشم النسيم

احتفالات شم النسيم بحديقة النهر

المصريون يحتفلون بشم النسيم فى المتنزهات والحدائق

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: سنرسل وفدًا للقاء الوسطاء بعد موافقة حماس على مقترح الهدنة

حرب غزة.. اشتباكات عنيفة بين شرطة الاحتلال وإسرائيليين يطالبون بصفقة تبادل

موافقة حماس على وقف إطلاق النار تربك إسرائيل.. وإعلام عبرى: «الكرة الآن فى ملعب نتنياهو»