هيئة المعابر بغزة: الاحتلال يحكم على سكان غزة بالموت بعد إغلاقه معبر رفح

أعلن المتحدث باسم هيئة المعابر في قطاع غزة، صباح اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي يحكم على سكان قطاع غزة بالموت بعد إغلاقه معبر رفح، كما يحكم على مرضى السرطان بالموت في ظل انهيار المنظومة الصحية.

الاحتلال يرفع العلم الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح

رفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، العلم الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وذلك عقب اقتحام الدبابات الإسرائيلية مرافق المعبر الواقع جنوبي غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، نقلًا عن هيئة المعابر في غزة، أن حركة المسافرين ودخول المساعدات توقفت بشكل كامل إلى قطاع غزة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لدبابات إسرائيلية أثناء اقتحامها معبر رفح.

الاحتلال يعلن إغلاق معبر كرم أبوسالم وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية

من جانبها، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قوات إسرائيلية باتت تسيطر على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن معبر كرم أبوسالم مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وأضاف جيش الاحتلال أنه بات يسيطر على الجانب الفلسطيني من معبر رفح مع مصر، متابعًا أن القوات الخاصة تمشط المنطقة.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن قواته تعمل في منطقة محددة في شرق رفح، وتم إجلاء الغالبية العظمى من السكان في منطقة العمليات العسكرية.

يجدر الإشارة إلى أن دبابات الاحتلال توغلت في مدينة رفح، فجر اليوم، بعد أن أعلنت تل أبيب أن عرض الهدنة الذي قدمته حركة حماس لا يلبي مطالبها.

وأكد جيش الاحتلال أنه مستمر بالهجوم الذي هدد به منذ فترة طويلة.

فيما نفى مراسل فضائية القاهرة الإخبارية بمعبر رفح وجود محاولات نزوح من قبل المواطنين الفلسطينيين إلى الجانب المصري من معبر رفح.