اللواء سيد الجابرى: مقاطعة الشركات الداعمة للاحتلال بدأت من الأطفال فى مصر

قال اللواء سيد الجابري، الخبير الاستراتيجي ورئيس حزب المصري، إن الشعب المصري شعب عظيم يجب أن نحييه، الموضوع بدأ بالمقاطعة مع الشركات الأجنبية التي تدعم الكيان الصهيوني، والمقاطعة وصلت بين الشعب المصري للأطفال، فالأطفال في عمر الـ9 سنوات والـ10 سنوات يسألون الآن عن المنتجات، وهل هي تنتمي للشركات المقاطعة أم لا؟.

وأضاف اللواء الجابري خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن الشعب المصري في صلاته؛ سواء كان مسلم أو مسيحي أو يهودي، فاليهود العالميين ضد فكرة الكيان الصهيوني، فدائمًا ما نقول أن من أسس الدولة اليهودية ملحدين وليس لهم علاقة بالدين، وبالتالي فإن كل الأديان من مسلمين ومسيحيين ويهود مصريين يدعون إلى نصرة الشعب الفلسطيني، كما أن الشعب المصري في تقديم المساعدات لأهالي غزة، فحدث ولا حرج.

وتابع: "عايز تشوف عظمة الإنسان المصري، شوف الإنسان البسيط، السوّاق الذي يخرج بسيارته ويقول "أنا بقالي 14 يوم قاعد عشان أدخل المساعدات لأهالينا في فلسطين. هذا هو الشعب المصري الذي يضحي بروحه وبماله في سبيل عقيدته، وبالتالي فإن الشعب المصري بكل أطيافه اليوم هو في خندق واحد مع الدولة ضد الهجمات البربرية التي يرتكبها الكيان الصهيوني".