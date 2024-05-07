ياسمين عبدالعزيز تكشف الستار عن أسرار طلاقها فى "صاحبة السعادة" (فيديو)

في حديثها الأول عن تفاصيل انفصالها، تحدثت الفنانة ياسمين عبدالعزيز في برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس على قناة “dmc”، عن الأسباب الخفية وراء طلاقها من الفنان أحمد العوضي.

وأفصحت ياسمين عن مشاعرها قائلة: "الحب بيني وبين أحمد العوضي مازال قائمًا، ولكن هناك أسباب لا يمكن البوح بها أدت إلى الانفصال، وليست الخيانة بأي حال من الأحوال، وهناك من يسعى لإيذائي منذ فترة".

وأكدت على صعوبة الحديث عن تفاصيل الانفصال، مشيرة إلى أن الجمهور يرغب في استمرار العلاقة بينهما، وأن هناك من يتمنى لهما السوء، ونفت الشائعات التي تحدثت عن لقائهما في حفل سحور خلال شهر رمضان، مطالبة الجميع بالتوقف عن نشر الأكاذيب.

وأضافت معبرة عن ألمها: "منذ الطلاق وأنا أشعر بألم في قلبي، ولا أعلم كيف سيكون رد فعلي إذا التقيته في مكان عام، وأحاول الهروب من الألم الذي تسببه لي صورنا المنتشرة على مواقع التواصل، وخاصة عندما يكون الحب متبادلًا".