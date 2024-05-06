النائب عمرو فهمي: التهديدات الإسرائيلية باجتياح رفح الفلسطينية تُنذر بكارثة ومجزرة كبرى

أدان النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، ما يحدث من تهديدات إسرائيلية بشأن اجتياح منطقة رفح الفلسطينية، مؤكدًا أن هذه التهديدات تُنذر بكارثة كبرى ومجزرة عالمية، فضلا عن كونها محاولات صريحة وواضحة لتصفية القضية الفلسطينية.

الشعب الفلسطيني

وأوضح النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، في بيانه اليوم، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي، وترتكب مجازر كبرى بحق الشعب الفلسطيني، في محاولة لفرض مخطط التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم والاستيلاء عليها كاملة، لافتا إلى أن حكومة نتنياهو في إسرائيل تمارس أبشع أنواع جرائم الحرب، مستخدمة كافة الأسلحة والأساليب المحرمة دوليا.



الاحتلال الإسرائيلي

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الاحتلال الإسرائيلي انتهك كافة القوانين الإنسانية الدولية، بالاعتداء على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، واستهداف المدنين العُزل في المستشفيات ومخيمات النزوح، وهي جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان، تطلب المساءلة والمحاسبة دون تهاون.

ولفت فهمي إلى أن مصر لم ولن تتخلى عن دورها الداعم للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، والتي تمثل قضية أمن قومي عربي، مطالبًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة بممارسة دورها القانوني بحياد وشفافية لنصرة الشعب الفلسطيني وحماية القضية الفلسطينية وضمان إقامة الدولة الفلسطينية على حدود يونيو 1967، محملًا إياه نتائج الممارسات الإسرائيلية الكارثية في قطاع غزة ومنطقة رفح الفلسطينية.

وسبق أن أكدت مصر أن أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية ستؤدي إلى مخاطر إنسانية بالغة تهدد أكثر من مليون فلسطيني يتواجدون في تلك المنطقة، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".

وطالبت مصر إسرائيل بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب المزيد من التصعيد في هذا التوقيت بالغ الحساسية في مسار مفاوضات وقف إطلاق النار.