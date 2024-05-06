خبراء الأمم المتحدة يدينون العنف الممنهج ضد الفلسطينيين فى غزة ويطالبون بتحقيق مستقل

أدان خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة بشدة العمليات العنيفة المنظمة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وأكثر الضحايا منهم نساء وأطفال.

وأشار الخبراء إلى وجود آثار تعذيب على بعض الجثث في غزة، بالإضافة إلى الاشتباه في دفن أشخاص أحياء.

وأعرب الخبراء عن صدمتهم إزاء الاكتشافات الأخيرة للمقابر الجماعية في غزة.

كما حذروا من أن ما يقرب من 1.1 مليون شخص في غزة مهددون بمستويات مرتفعة من عدم الأمن الغذائي، وأشاروا إلى أن عدد النازحين داخليًا في غزة وصل إلى 1.7 مليون شخص، بجسب وكالة سما الفلسطينية.

ونوه الخبراء إلى تقارير أممية تفيد باختفاء نساء وفتيات جراء أعمال الجيش الإسرائيلي بقوة.

وأكدوا أن إسرائيل فشلت في تنفيذ تحقيق مستقل ونزيه وفعّال فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة، وفقًا للتقارير.