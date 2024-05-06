الإثنين 06 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سياسي فلسطيني: "نتنياهو" يرفض المفاوضات الداعية لوقف إطلاق النار

نتنياهو
نتنياهو

في تطور درامي هدد بإحباط جهود التهدئة بين حركة "حماس" وإسرائيل، اندلعت موجة جديدة من العنف على حدود قطاع غزة، وتحت أنظار العالم المتربص، أطلقت كتائب القسام الجناح العسكري ل"حماس" قذائفها نحو موقع كرم أبو سالم العسكري، الذي يبعد عن المعبر أكثر من ٢ كم باتجاه الشمال، مسببة سقوط ضحايا من جانب قوات الاحتلال.

ووسط هذه الأجواء المشحونة بالتوتر، أعلنت الكتائب أنها استهدفت قاعدة للجيش الإسرائيلي قرب المعبر بصواريخها، دون الكشف عن موقع إطلاق القذائف، متحدية إسرائيل في خطوة من المتوقع أن تقابل برد قاس من الجانب الآخر.

الجيش الإسرائيلي يغلق معبر كرم أبو سالم بعد قصفه بالصواريخ | سكاي نيوز عربية
معبر كرم أبو سالم - أرشيفية

سياسي فلسطيني: "نتنياهو" يرفض المفاوضات الداعية لوقف إطلاق النار 

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن القصف الإسرائيلي استهدف معبر كرم أبو سالم العسكري وليس المعبر التجاري، موضحًا أن هناك فرق بين المعبرين يصل إلى حوالي 2 كم.

وأوضح "الرقب"، في حديثه مع "الدستور"، أن عمليات القصف الإسرائيلي على قطاع غزة متواصلة يوميًا في مناطق مختلفة، ما يُسفر عن ارتقاء شهداء بشكل يومي، في إشارة إلى استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع، لافتًا إلى أن القصف على معبر كرم أبو سالم العسكري جاء بعد استهداف مدينة رفح واغتيال قيادات من حركة الجهاد الإسلامي، في إطار عمليات متواصلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي أسفرت عن استشهاد أكثر من 26 فلسطينيًا.

الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس

ونفى ربط فشل المفاوضات بعملية قصف المعبر، معتبرًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد الهروب من أي التزام، ويرفض بشكل قاطع أن تفضي المفاوضات إلى وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن مطالب "حماس" بأن تفضي المفاوضات إلى وقف الحرب على غزة هو مطلب شرعي، لأن ما تمتلكه المقاومة فقط هو الأسرى، فإذا أخذ الاحتلال أسراه، فلا يوجد ما يمنعه من إكمال عمليات القتل ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن وقف الحرب على غزة كان شرطًا لإنهاء صفقات تبادل الأسرى بشكل كامل مع الجانب الإسرائيلي.

أيمن الرقب سياسي فلسطيني مفاوضات وقف إطلاق النار نتنياهو استمرار العدوان الإسرائيلي

مواد متعلقة

بـ60 جنيهًا.. تجار القليوبية يخفضون أسعار البيض

جامعة الزقازيق.. كيف تفاعل رواد السوشيال ميديا مع واقعة طعن طالبة الطب؟

لا داعى للقلق.. "الدستور" تناقش أزمة "أسترازينيكا": الآثار الجانبية محدودة

موسى يهدد الفرعون.. هل للسياسة دخل في عدم تأريخ الأنبياء على الآثار المصرية؟

السيسي يدعو للعمل التكنولوجي.. كتّاب المحتوى يجنون أرباحًا عبر الإنترنت

التاريخ يُعيد نفسه.. حملات مقاطعة المصريين للسلع المبالغ في أسعارها

تحرير سيناء.. تاريخ كتبه المصريون في ميادين الحرب والدبلوماسية

ذات قوة تدميرية هائلة.. كيف وصلت صواريخ "جافلين" الأمريكية لمليشيا الدعم السريع بالسودان؟

الأكثر قراءة

قرار عاجل من النيابة بشأن عصام صاصا بعد "حادث الدائرى"

محمد الباز يكتب: ضربة حماس المريبة.. والمشبوهة أيضًا

بعد تصدر الترند.. ما أسباب وفاة شريف نايل؟

تعرف على عقوبة عصام صاصا بعد دهس شابًا بسيارته

"قتلوه ودفنوه في بيته".. كشف لغز جريمة عجوز الوادي الجديد

كواليس مقتل أجنبي في مطعم بمدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

لغز حماس

سارة الشلقاني

رفح.. الفرصة الضائعة

محمد الباز

محمد الباز يكتب: ضربة حماس المريبة.. والمشبوهة أيضًا

محمود خليل

سادة القريتين.. والرباط الخفى

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

قمة «بانجول» الإسلامية

حسين دعسة

الرقص مع الثلج.. فى زمن حماس المختلف!

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

صور

حدائق مصر تزهو بألوان الربيع في عيد شم النسيم

بهجة شم النسيم تملأ حديقة الأزهر

مسار العائلة المقدسة: أهلاً بكم في "عذراء المعادي"

محطة تل أبيب

المزيد

يائير لابيد: لا يوجد فى إسرائيل شخص مسئول لوقف "جنون" نتنياهو

اقتحام رفح.. سيناريو إسرائيلى "كارثى" يهدد بجبال من الجثث

أستراليا تحذر إسرائيل من الإقدام على شن هجوم فى رفح