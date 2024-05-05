أشرف أبوالهول لـ"الشاهد": لا يمكن الحكم على طرف فلسطيني على أنه وطني

كشف أشرف أبو الهول، مدير تحرير جريدة الأهرام، هل عملية طوفان الأقصى وما بعدها تمثل نهاية مرحلة للفلسطينيين.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": لا يمكن الحكم علي طرف فلسطيني علي انه وطني وطرف أخر غير وطني"

وأضاف أن فتح هي من بدأت المقاومة خلال حكم ياسر عرفات وبدأت بمعركة الكرامة وفي بيروت وتونس وعمليات فدائية كبيرة.

وتابع: "كان هناك دول كثير بتستقبل طلاب فلسطينين تعطيهم منح دراسية ولكن لم يكن هناك فرص عمل في غزة بشكل خاص بعد انتهاء التعليم، والفلسطينين لديهم ثقافة وتعليم عالٍ وحماس تحكمهم حكم سقراطي ديني وجزء كبير من هؤلاء الشباب كانوا يخرجون من غزة، والآن كل هؤلاء الشباب يخرجون وللأسف ما حدث في الـ7 من أكتوبر كان كارثي علي كل الأصعدة وسيؤدي إلى تغيير كبير في كل شئ بما فيه مفاهيم المقاومة، لأن مفاهيم المقاومة وضعت الفلسطينيين طوال السنوات وأنهم قادرون علي ايقاف الاسرائيليين وحماية غزة وعندما قاموا بعملية طوفان الأقصى، لأخذ أسرى اسرائيلين ليتم التفاوض عليهم".