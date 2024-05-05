الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

يبيع شهادات الدراسات العليا.. ضبط كيان وهمي تعليمي بالقاهرة

صورة أرشيفية لكيان
صورة أرشيفية لكيان وهمي تعليمي

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط شخص بالقاهرة لقيامه بإدارة  كيان تعليمي وهمي بقصد النصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة) بإدارة كيان تعليمي وهمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بالقاهرة واتخاذه مقرها مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم منح الدارسين "شهادات دراسية عليا" في العديد من المجالات العلمية وإيهامهم بتسفيرهم للخارج لاستكمال دراستهم والإعلان عن ذلك عبر "الإنترنت".

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تفاصيل ضبط كيان تعليمى وهمى للنصب على المواطنين فى الغربية

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (عقود اتفاق دراسية - شهادات بيان درجات منسوبة لإحدى الجامعات – مطبوعات دعائية – مجموعة من المستندات الخاصة براغبي السفر للخارج بقصد الدراسة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كيان تعليمي وهمي النصب والاحتيال جرائم الأموال العامة محافظة القاهرة عقود إتفاق دراسية

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