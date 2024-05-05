4 أمراض يمكن أن تحدث بسبب التفكير السلبي

يؤدي التفكير السلبي، والاكتئاب إلى العديد من الأمراض العضوية، الناتجة عن التوتر والمشاعر السلبية، يرصدها “الدستور” في التقرير التالي:

مشاكل الغدة الدرقية

يمكن أن يؤثر التفكير السلبي على وظيفة الغدة الدرقية، التي تنظم عملية التمثيل الغذائي، ومستويات الطاقة، والمزاج. وفقا لدراسة نشرت في مجلة علم الغدد الصماء والتمثيل الغذائي السريري، يمكن للتوتر المزمن والمشاعر السلبية أن تعطل توازن هرمونات الغدة الدرقية في الجسم، مما يؤدي إلى حالات مثل قصور الغدة الدرقية أو فرط نشاط الغدة الدرقية. يمكن أن تسبب هذه الحالات أعراضًا مثل التعب وزيادة الوزن أو فقدانه وتقلب المزاج.

معدل ضربات القلب السريع

يمكن أن يؤدي التفكير السلبي المستمر إلى تحفيز استجابة الجسم للضغط النفسي، مما يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب. تشير الأبحاث المنشورة في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب إلى أن التوتر المزمن والمشاعر السلبية يمكن أن تساهم في تطور مشاكل القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك سرعة ضربات القلب (عدم انتظام دقات القلب). مع مرور الوقت، يمكن أن يزيد هذا من خطر الإصابة بأمراض القلب الأكثر خطورة مثل أمراض القلب والنوبات القلبية.

مشاكل الجهاز الهضمي

ترتبط صحة أمعائك ارتباطًا وثيقًا بسلامتك العاطفية، وقد يكون التفكير السلبي خطيرًا على جهازك الهضمي. أظهرت الدراسات أن التوتر والمشاعر السلبية يمكن أن تعطل توازن البكتيريا في الأمعاء، مما يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي مثل متلازمة القولون العصبي (IBS)، والارتجاع الحمضي، وقرحة المعدة. وجدت الأبحاث المنشورة في مجلة أمراض الجهاز الهضمي وجود علاقة قوية بين الضغط النفسي وتطور اضطرابات الجهاز الهضمي.

ارتفاع ضغط الدم

يمكن أن يؤدي التفكير السلبي المزمن إلى رفع مستويات ضغط الدم، مما يزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب والأوعية الدموية الأخرى. وجدت الأبحاث المنشورة في مجلة ارتفاع ضغط الدم أن الأفراد الذين يعانون من مشاعر سلبية مستمرة هم أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم بمرور الوقت. تؤدي المشاعر السلبية إلى استجابة الجسم للتوتر، مما يتسبب في انقباض الأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم.