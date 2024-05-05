يسري المغازي مهنئًا بعيد القيامة: وحدة المصريين خط دفاعهم الأول

هنأ يسري المغازي، عضو مجلس النواب، جموع الأقباط بمناسبة حلول عيد القيامة قائلاً: “مصر ستبقى نسيج واحد ووطن واحد للمسلمين والمسيحيين على السواء لا مجال لفرقة أو فتنة أو خلاف”.

ولفت المغازي، في تصريحات اليوم، إلى أن وحدة المصريين هي خط الدفاع الأول والرئيسي ضد مؤامرات أهل الشر والفرقة، متقدما بخالص التهاني للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية وجميع الإخوة الأقباط في مصر بمناسبة عيد القيامة، داعيا الله أن يجعله عيد خير وبركة على الجميع.

وأشار عضو النواب إلى أن وحدة شعب مصر واستعداد المصريين للمضي قدما نحو التنمية والازدهار، يأتي من خلال تعزيز الأخوة والمحبة والتعايش بين أطياف المجتمع، فكلنا نسيج واحد مسلمين ومسيحيين ودعواتنا أن تنعم مصر بالأمن والاستقرار في ظل جهود مضنية تبذلها الدولة المصرية وقيادتها السياسية نحو المستقبل.

وتوقف المغازي أمام المحاولة الإرهابية السافرة التي حاولت بها جماعة الاخوان المسلمين خلال 2013 وقبل 11 سنة أن تفرق بين مسلمي مصر وأقباطها فردوا في نحورهم، وأثبت الشعب المصري الأصيل انه نسيج واحد، كما أن الموقف الوطنية للكنيسة المصرية خلال عهد السيسي وقبله وعلى مدى العصور مضرب الامثال.

واختتم المهندس يسري المغازي بالقول إن عيد القيامة المجيد عيد فرحة للمصريين جميعا، وهو تجسيد لأبرز وأجمل وأقوى معاني الوحدة الوطنية في البلاد على مدى الزمن.

وهنأ المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد، البابا تواضروس الثانى والأقباط بمناسبة عيد القيامة، داعيًا الله عز وجل أن يديم على مصر ترابط وتكامل شعبها، في مواجهة المكائد التي يحاول أهل الشر استخدامها من أجل النيل من حالة التلاحم التي تميز الشعب المصري.