الداخلية: احتفالات خلف أسوار مراكز الإصلاح فى عيد القيامة

واصلت وزارة الداخلية تفعيل إطار استراتيجيتها الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان واستمرارًا لتفعيل أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتوثيق أواصر الصلة بينهم والمجتمع الخارجى، من خلال مد يد العون إلى المواطنين، من خلال تقديم كل التسهيلات لهم.

وزارة الداخلية التي تعتمد في استراتيجيتها الأمنية بتطبيق ما يسمى منظومة الأمن الشاملة، التي تهدف الحفاظ على الأمن وحقوق المواطن معا، من خلال مشاركته في كل المناسبات الهامة وتقديم خدمات تليق بالشرطة المصرية في الجمهورية الجديدة، فأجهزة الشرطة المصرية دورها الأساسي حفظ الأمن، لكنها تطبق حرفيًا شعار الشرطة في خدمة الشعب.

احتفالات خلف الأسوار مراكز الإصلاح في عيد القيامة

في عيد القيامة المجيد وحرصًا من منطلق المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية كعادتها في كل الأعياد والمناسبات، أقامت وزارة الداخلية احتفالًا لنزلاء مراكز الإصلاح بمناسبة عيد القيامة للإخوة المسيحيين.

وحرصت وزارة الداخلية على أن تدخل البهجة على قلوب نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل من المسيحيين، بعد أن استقبلت مراكز الإصلاح والتأهيل بقطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية عددًا من رجال الدين المسيحى، وذلك لإقامة الصلوات والشعائر الدينية ومشاركة النزلاء والنزيلات المسيحيين الاحتفال بهذه المناسبة.

كما تم تقديم بعض الهدايا وكحك العيد "الذى تم إعداده بقطاع الحماية المجتمعية" لهم احتفالًا بتلك المناسبة.

احتفالات بعيد القيامة في مراكز الإصلاح

إصدار بطاقة لسيدة معمرة تجاوز عمرها 100 عام

لفتة إنسانية جديدة ضمن حلقات الأمن الإنساني التي تقدمها وزارة الداخلية بشكل مستمر، من خلال تعامل إيجابي مع كل المواقف الإنسانية، بعد أن استجابت لالتماس سيدة معمرة عمرها تجاوز المائة عام بمحافظة الجيزة وتم توجيه مأمورية خاصة لإصدار بطاقة رقم قومي وتسليمها لها في الحال داخل منزلها.

قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية رصد التماس من أسرة سيدة مسنة مقيمة بمحافظة الجيزة لمساعدتها فى استخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة بها، حيث تم إيفاد مأمورية لمحل إقامة المذكورة وإنهاء الإجراءات اللازمة لاستخراج البطاقة وتسليمها لها بمحل إقامتها.

إصدار بطاقة لعجوز في منزلها

رجال الشرطة يتبرعون بالدماء في جنوب سيناء

الدور المجتمعي لوزارة الداخلية لم ينقطع أبدًا، خاصة في مجال المساهمة بالتبرع للدماء لإنقاذ المرضى، حيث تنظم مديريات الأمن حملات للتبرع بالدماء بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية.

وقامت مديرية أمن جنوب سيناء بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المختصة بتنظيم حملة للتبرع بالدم، شارك فيها عدد من رجال الشرطة من قوة المديرية، وقد أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنساني الذي يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

حملة تبرع بالدماء في جنوب سيناء

تقديم العون لكبار السن وذوي الهمم في الجوازات

الدور الإنساني لدي وزارة الداخلية تشهد عليه كافة الخدمات التي تقدم في كل القطاعات والإدارات، ومن بينها الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية التي تقدم خدمات للتسهيل على الحالات الإنسانية وكبار السن وذوي الهمم.

الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية واصلت اتخاذ الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كل الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كل التيسيرات لهم.