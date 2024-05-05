محافظ أسيوط يزور مطرانية الأقباط الكاثوليك بحى شرق للتهنئة بعيد القيامة المجيد

استكمل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، زياراته لكنائس المحافظة للتهنئة بعيد القيامة المجيد، حيث زار مطرانية الأقباط الكاثوليك بحي شرق مدينة أسيوط ضمن زياراته للكنائس والأديرة بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة للتهنئة بالعيد في جو تسوده المحبة والفرحة.

ورافقه خلال الزيارة النائب أحمد حسين جودة والنائب اللواء علاء سليمان والنائبة نشوى رائف أعضاء مجلس النواب، ومن أعضاء المجلس التنفيذى للمحافظة، محمد بشير مدير المكتب الفنى للمحافظ، وسيد عبدالجواد رئيس حى شرق والدكتور الشيخ محمد عبداللطيف مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف، والشيخ ناصر محمد مدير المتابعة بمديرية الأوقاف، وأحمد سويفى وكيل وزارة الشباب والرياضة، وممدوح حماد وكيل وزارة التموين، والمهندس محمود صبحى وكيل وزارة الزراعة، ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظ للجمعيات الأهلية، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفنى بالمحافظة، والدكتور صلاح على مدير مديرية الطب البيطرى بأسيوط، ومعتصم أحمد محمود مدير مكتب مجلسى النواب والشيوخ، وأحمد عز الدين مصطفى مدير مكتب الشئون الدينية بالمحافظة، والعديد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة.

تعزيز قيم الولاء والانتماء لدى النشء والأطفال



وكان في استقبال محافظ أسيوط، الأنبا دانيال لطفي مطران الأقباط الكاثوليك، والقمص إيليا فرانسيس وكيل المطرانية، والقمص مرقس يوسف مدير عام العلاقات العامة بالمطرانية، والقمص متاؤوس أديب مدير مكتب التنمية والأب يوساب مهني مدير معهد المشورة والأب مخلص مصري مدير مدارس الفرنسيسكان، وعدد كبير من الأطفال الذين قدموا بعض الفقرات الفنية والغنائية التى لاقت استحسان الجميع وسط فرحة عارمة بزيارة المحافظ للكنيسة ومشاركتهم الفرحة والتهنئة بالعيد.

وقدم محافظ أسيوط التهنئة للأنبا دانيال لطفي والقساوسة والإخوة الأقباط وجميع الحضور بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد، لافتًا إلى حرصه على مشاركة الإخوة الأقباط فرحتهم بالعيد، وسط مشاركة من شباب وفتيات مديرية الشباب والرياضة الذين حرصوا على تقديم الورود للمحافظ والقيادات الدينية بمناسبة العيد.

وأكد اللواء عصام سعد أهمية تعزيز قيم الولاء والانتماء لدى النشء والأطفال وغرس المفاهيم والقيم الجميلة وخاصة المتعلقة بالوطن لأن ترسيخها في مرحلة الطفولة، وتنشئة الطفل على الشعور بالوطنية وحب الوطن تسهم في بناء شخصيته وأن يكون صالحًا وقادرًا على تحمل المسئولية والمشاركة في نموه وتقدمه ورقيه بالجد والعمل والكفاح، قائلًا إننا جميعًا أبناء وطن واحد ينعم بالوحدة والسلام والألفة بين فئاته تحت مظلة القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يسعى دائمًا لإرساء مبادئ السلام والمحبة والمواطنة في ظل الجمهورية الجديدة.

ونوه بأن مصر تشهد أزهى فترات تاريخها في البناء والتنمية، مشيدًا بحجم الإنجازات التي تم ويجري تنفيذها على أرض المحافظة، وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التى غيرت وجه الريف المصرى في القرى والنجوع إلى الأفضل، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وقائدها وجيشها وشرطتها وأن ينعم عليها بمزيد من الخير والتنمية والرخاء، متمنيًا أن يديم الله على مصرنا الحبيبة السلام والمحبة والازدهار.

من جانبه، قدم الأنبا دانيال الشكر لمحافظ أسيوط والوفد المرافق له على زيارتهم للتهنئة بعيد القيامة المجيد، مؤكدًا أن الحرص على المشاركة وتبادل التهنئة يعد أهم داعم لصلابة المجتمع المصري بمختلف طوائفه، والذي أثار بوحدته اندهاش العالم أجمع لما يلتمسونه من صدق المحبة وحرص الجميع على إعلاء مصلحة الوطن وحفظ أمنه.

كان محافظ أسيوط قد بدأ، أمس السبت، زياراته للكنائس والأديرة والإيبارشيات للتهنئة بعيد القيامة المجيد، كما بعث برقيات تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية وسائر الكرازة المرقسية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، والدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، وجميع أساقفة ورؤساء الطوائف والإيبارشيات والقيادات الكنسية بأسيوط، هنأهم فيها بعيد القيامة المجيد، متمنيًا أن يعيد الله هذه المناسبة عليهم وعلى الشعب المصري بكل الخير والمحبة والسلام.

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