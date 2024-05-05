الأحد 05 مايو 2024
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مصر

فوز أحد مشروعات تخرج طلاب "المجمع التكنولوجى" بجائزة التميز

وزارة الإنتاج الحربي
وزارة الإنتاج الحربي

أشار محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى فوز أحد مشروعات تخرج طلاب المجمع التكنولوجي التابع لوزارة الإنتاج الحربي بجائزة التميز، في إطار مشاركتهم بملتقى الشباب الدولي الثاني للإبداع والابتكار في الذكاء الاصطناعي.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الإنتاج الحربي بأن مشاركة طلاب المجمع التكنولوجي بالملتقى تأتي فى ضوء توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، بضرورة تشجيع انخراط طلاب المنشآت التعليمية التابعة للوزارة بمختلف الأنشطة العلمية، بما يثقل مهاراتهم وينمي قدراتهم على الابتكار والاطلاع على أحدث التكنولوجيات حول العالم.

ماكينة تصنيع التروس باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

وأوضح "بكر" أنه في هذا الصدد حرص المهندس عبدالرءوف عبدالله موسى رئيس قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي، على تهنئة طلاب المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام الفائزين بجائزة التميز على تميزهم، لافتًا إلى أن مشروع تخرجهم الفائز بجائزة التميز جاء بعنوان "ماكينة تصنيع التروس باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي"، مشيرًا إلى أن هذه الجائزة تعكس تفوق طلاب الكيانات التعليمية التابعة للقطاع، وتوجّه رئيس قطاع التدريب بالشكر والتقدير لفرق العمل المختلفة بكل المنشآت التعليمية والإدارات المعاونة، لما يبذلونه من جهدٍ لرفعة شأن القطاع والجهات التابعة له، لافتًا إلى أن القطاع تتبعه مدرستا الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان والسلام، وكذا المعهد الفني للصناعات المتطورة إلى جانب الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة للوزارة، مشددًا على ضرورة بذل المزيد من الجهد لاستكمال مسيرة النجاح من خلال التعاون والتكامل والعمل بروح الفريق، معربًا عن تطلعه إلى تحقيق المزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة، خاصةً في ضوء الدعم الدائم من قِبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي لقطاع التدريب، والذي يساهم- من خلال ما يتوفر به من خبرات وإمكانيات- فى دعم المجال الفني بمصر والمشاركة في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، والتي من بين محاورها محور التعليم والتدريب، والذى يعد خطوة مهمة نحو تشكيل الجمهورية الجديدة.

وتأتي النسخة الثانية من ملتقى الشباب الدولي للإبداع والابتكار في الذكاء الاصطناعي تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبتنظيم وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع كل من: (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، أكاديمية البحث العلمي، مؤسسة مصر الخير، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مؤسسة مواهب للتدريب، بالإضافة إلى مؤسسة أون تايم جروب).

ملتقى الشباب الدولي للإبداع والابتكار رؤية مصر الجمهورية الجديدة محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي وزارة الدولة للإنتاج الحربي

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