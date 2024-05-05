الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الزمالك يسعى لتحقيق الفوز الرابع على التوالى فى الدورى أمام سموحة بالإسكندرية

الزمالك فاز في مباراته
الزمالك فاز في مباراته الأخيرة على البنك الأهلي

يسعى الزمالك لتحقيق فوزه الرابع على التوالي في دوري نايل عندما يحل ضيفًا على فريق سموحة في السابعة مساء اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية في الأسبوع الحادي والعشرين للمسابقة.

الزمالك الذي يتواجد في المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة وله ست مباريات مؤجلة حقق ثلاثة انتصارات متتالية في الدوري على الاتحاد السكندري والأهلي والبنك الأهلي وتأهل لنهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، ويسعى لمواصلة انتصاراته للاحتفاظ بحظوظه في المنافسة على اللقب.

الغيابات تضرب صفوف الزمالك

 ويفتقد الزمالك جهود 11 لاعبًا، وهم محمد صبحي، وشيكابالا، ومصطفى الزناري، ومصطفى شلبى، ومحمد أشرف روقا، ومحمد عبد الشافى، ومحمود حمدي الونش للإصابة، ويوسف أوباما لعدم الجاهزية الفنية، ومهاب ياسر، ومحمود علاء، ومحمد عاطف لأسباب فنية، والغريب أنه رغم هذه الغيابات قام البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني باستبعاد حمزة المثلوثى ومنحه إراحة منعًا للإجهاد رغم أن المباراة القادمة للفريق ستكون يوم الأحد المقبل أمام نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وعلى ضوء هذه الغيابات سيقوم جوزيه جوميز بإجراء تغيير  في تشكيل خط الدفاع والدفع بياسر حمد بجوار عمر جابر وحسام عبد المجيد وأحمد أبوالفتوح، والدفع بسيف الجزيري كرأس حربة صريح، وسيحافظ جوزيه جوميز على وجود نبيل عماد دونجا وعبدالله السعيد وأحمد حمدي وناصر ماهر وأحمد سيد زيزو في خطى الوسط والهجوم.

المشكلة التي يمكن أن تواجه الزمالك هي تعرض حسام عبد المجيد أو ياسر حمد للإصابة لعدم وجود مدافع على مقاعد البدلاء سوى الصاعد أحمد رفاعي، ومشكلة أخرى تتمثل في عدم وجود أوراق هجومية رابحة على مقاعد البدلاء سوى سامسون أكينولا وناصر منسي، وبالتالي سيكون مطلوب من اللاعبين الذين سيبدأون المباراة التحلي بأعلي درجات التركيز وحسم المباراة.

في المقابل يحتل سموحة بقيادة أحمد سامي السابع برصيد 28 نقطة وله مباراة مؤجلة مع بيراميدز من الأسبوع الحادي عشر، وحقق سموحة سبعة انتصارات، وتعادل سبع مرات وخسر خمس مباريات، وسجل 19 هدفًا ودخل مرماه 17 هدفًا.

وحق سموحة الفوز في أخر مباراتين على بلدية المحلة والمقاولون، ويسعى لمواصلة انتصاراته والوصول للنقطة 31 ودخول المربع الذهبي وأيضًا للثأر لهزيمته الثقيلة أمام الزمالك في الدور الأول بخمسة أهداف نظيفة.

قائمة سموحة لمباراة الزمالك

أحمد سامي المدير الفني لسموحة اختار 20 لاعبًا في قائمة المباراة، وهم: الهاني سليمان، ومحمد أشرف، وطارق علاء، ومحمد مصطفى ميدو، ومحمد مغربي، وبركات حجاج، وجاستس آرثر، وإسلام جابر، ومحمد متولي كناريا، وأحمد خالد، وعمرو قلاوة، ودوكو دودو، والحبيب أحمد حسن، وأبكر ليادي، ومحمد سعيد مكرونة، ولحسن دحدوح، وفادي فريد، وحسام حسن، ومصطفى البدري، وجونيور أجاي.

يدير المباراة محمود البنا، ويساعده أحمد توفيق طلب وإبراهيم السوداني مساعدين، ومعهم عاطف حسين حكمًا رابعًا، ومحمد الصباحي حكم فيديو، ومصطفى مدحت مساعد حكم فيديو.

دوري نايل موعد مباراة الزمالك وسموحة البرتغالي جوزيه جوميز أحمد سيد زيزو أحمد سامي

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