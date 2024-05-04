السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

مسئول أمريكي: نواصل المحادثات مع إسرائيل بشأن العملية المحتملة فى رفح

رفح
رفح

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم السبت، أنهم يواصلون المحادثات مع الإسرائيليين بشأن العملية المحتملة في رفح، مشيرًا إلى وجود بشأن مخاوف لدى الإدارة الأمريكية.

وأضاف سوليفان في مؤتمر صحفي للبيت الأبيض، أنهم أوضحوا لإسرائيل أن هناك طريقة أفضل لهزيمة حماس في غزة بدلًا من التورط في رفح.

وفيما يتعلق بالمفاوضات، أشار إلى أنه أجرى اليوم اتصالات مع مدير وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه)، وسيواصل الاتصالات بينما يتقدمون في المفاوضات، مؤكدا على أنه لا يمكن التنبؤ بما سيحدث، وأن المفاوضون في منتصف الطريق، مشيرًا إلى أنهم الآن بصدد تلقي رد من حماس.

وكان أعلن البيت الأبيض، أول أمس الخميس، عن أن الولايات المتحدة لديها خطة تحاول تنفيذها بشأن حل الدولتين.

وأراد البيت الأبيض أن يتم التوصل إلى صفقة بشأن المحتجزين حتى يتمكن من وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بحسب بيانه.

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