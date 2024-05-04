زينات صدقى.. أيقونة كوميديا عاشت صراعًا بين الواقع والتمثيل

ملكة الكوميديا في عصرها، تلفت الأنظار لها بمجرد أن تتحدث، أو تلقي كلمة، الإيفيه بالنسبة لها كالماء والهواء، كانت لها كنية في السينما المصرية، وهي العانس، فهذا الدور هو الذي ظهرت به في أغلب الأفلام التي عرضت لها عبر شاشات التلفزيون، والشاشة الكبيرة، اليوم ذكري ميلاد الفنانة الراحلة زينات صدقي.

لم تكن الراحلة الفنانة زينات صدقي، عانسًا على أرض الواقع، فعلي الرغم من لقبها الذي حصدته في حياتها، عانس السينما المصرية، إلا أنها تزوجت أكثر من مرة، وهذا ما سيرصده "الدستور" في السطور المقبلة.

كانت الفنانة الراحلة زينات صدقي، محبة للحياة وللاستقرار، وهذا ما دفعها للزواج في سن صغيرة، فكانت أولى زيجاتها في عمر الـ15 عامًا، فتزوجت من شخص خارج الوسط الفني إلا أن الزواج لم يدم طويلًا، وانفصلت دون أطفال، واتجهت من بعدها للتمثيل الذي كان شغفها منذ الصِغر.

الزواج من أحد جمهور عانس السينما زينات

توّهج نجم الفنانة زينات صدقي، في عالم الفن وكان لها جمهورها الذي يأتي إليها من كل حدبٍ وصوب، وقرر أحد معجبيها الذي كان يأتي باستمرار إلى المسرح لرؤيتها، أن يتقدم للزواج منها، ولم تتردد وقتها "صدقي"، ووافقت عليه، إلا أنها لم تعلن للجمهور هذا الزواج، لأنه لم يستمر طويلًا بسبب غيرة هذا الرجل الذي طلب منها الاعتزال، لكنها فضلت الحياة الفنية عليه، وانفصلت عن زوجها الثاني.

أحد الضباط الأحرار

وبعد مرور وقت على زيجتها الثانية، تزوجت الراحلة زينات صدقي الشهيرة بـ"عانس السينما" من أحد الضباط الأحرار، وانفصلت عنه بعد سنوات من الزواج دون الإعلان عن الأسباب التي أدت لهذا.

الملحن الفني إبراهيم فوزي

تزوجت زينات من داخل الوسط الفني الملحن إبراهيم فوزي، بل انفصل الثنائي أيضًا، وظلت الفنانة زينات صدقي دون زواج حتى رحلت عن عالمنا في عمر ناهز الـ65 عامًا في الـ2 مارس 1978، بعد إصابتها بماء على الرئة.