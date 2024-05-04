مصرع شخصين إثر انهيار بئر صرف صحي تحت الإنشاء في أسيوط

لقي شخصان مصرعهما اليوم السبت، بسبب انهيار بئر صرف صحي تحت الإنشاء أثناء الحفر بقرية المعابدة الشرقية أمام مكتب البريد التابعة لمركز أبنوب بمحافظة أسيوط.

وتلقى مدير أمن أسيوط، إخطارًا من اللواء توفيق جاد، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة ببلاغ بمصرع شخصين انهار عليهما بئر صرف صحي تحت الإنشاء.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتمكنت قوات الدفاع المدني من انتشال جثتي كل من "ع. ب" مقيم بالمعابدة، و"ا. ح" مقيم بنى رافع يعملان عند مقاول.

وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى أبنوب المركزي تحت تصرف النيابة، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلَّفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.