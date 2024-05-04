"مهنة المخاطر".. ما هو يوم رجال الإطفاء العالمي وكيف يحتفل العالم به؟

يصادف اليوم الاحتفال بيوم رجال الإطفاء العالمي، وفي هذا اليوم من كل عام يحتفل العالم بتكريم رجال الإطفاء لشجاعتهم وتضحياتهم في حماية الحياة والممتلكات.

ويعد يوم رجال الإطفاء العالمي هو مناسبة سنوية تهدف إلى تقدير شجاعة وتضحيات رجال الإطفاء في حماية الحياة والممتلكات، تُعتبر هذه المناسبة فرصة للمجتمع العالمي لتكريم وتقدير الرجال والنساء الذين يخاطرون بحياتهم يوميًا لإنقاذ الآخرين.

كيف يحتفل العالم بيوم رجال الإطفاء العالمي؟

أثناء هذا اليوم، يُنظم العديد من الفعاليات والمبادرات حول العالم لتكريم رجال الإطفاء وتعزيز الوعي بالسلامة وأهمية الوقاية من الحرائق، ويتم تنظيم مراسم تكريمية في الإدارات المحلية والوطنية، حيث يتم تقديم الجوائز والتكريم للعاملين في مجال الإطفاء الذين قاموا بأفعال بارزة أو تحقيقات ملحوظة في مجال السلامة.

بالإضافة إلى ذلك، تُنظم فعاليات توعوية مختلفة لتعزيز الوعي بأهمية السلامة والوقاية من الحرائق. تشمل هذه الفعاليات جلسات تثقيفية في المدارس والجامعات، وورش عمل للمجتمع المحلي حول كيفية التصرف في حالات الطوارئ والوقاية من الحرائق.

علاوة على ذلك، يُشجع عادة الناس على التطوع في فرق الإطفاء المحلية أو المشاركة في برامج تدريب الإسعافات الأولية وإطفاء الحرائق لتعزيز الجهود المجتمعية في السلامة.

ما سبب الاحتفال بيوم رجال الإطفاء العالمي؟

تم اعتماد هذا اليوم للاحتفال به بسبب وفاة خمسة من رجال الإطفاء، في ظروف مأساوية داخل الهشيم باستراليا، وهناك رأي اخر يوضح أن هناك مجموعة من رجال الإطفاء في العصر الروماني أُطلق عليهم في ذلك الوقت اسم الحُراس، وكتب لهم لوائح لفحص ومنع الحرائق، فكانت وظيفتهم تبدأ بقرع جرس الخطر، كعلامة إنذار للمنطقة التي يتعرّض أحد أبنيتها للاحتراق، وكانوا يستخدمونَ الدلو كأداة رئيسيّة لنقل الماء في عمليات إخماد الحرائق.