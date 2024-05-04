نائب محافظ القاهرة يزور كنيسة "السيدة العذراء مريم" بحى الزيتون

حرص الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة، على زيادة كنيسة "السيدة العذراء مريم" بحي الزيتون؛ لتهنئة القس بطرس بطرس جيد، بمناسبة استقبال عيد القيامة.

وأعرب نائب محافظ القاهرة عن سعادته لمشاركته هذه المناسبة، متمنيًا لهم عيدًا سعيدًا مباركًا على الجميع، وعلى مصر بالمزيد من التقدم والرقي والازدهار، وأن تعم المحبة والسلام بين أبناء الوطن جميعًا.

شهد الزيارة أحمد سمير، رئيس حي الزيتون، والنائبة مارثا محروس، عضو مجلس النواب، والأب أرسانيوس فتحي، والأب مرقص نجيب، والأب يوحنا يسا.

استعدادات القاهرة لعيد القيامة

يأتي ذلك فيما أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على رفع درجة الاستعداد بجميع أحياء العاصمة بمناسبة عيد القيامة، موجهًا رؤساء الأحياء بتسهيل تقديم الخدمات وتكثيف حملات النظافة والتجميل، ورفع الإشغالات في محيط الكنائس.

وشدد اللواء خالد عبدالعال على ضرورة رفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس، والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة، كذلك رفع السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع، وعدم السماح قطعيًا بانتظار أي سيارات بمحيط الكنائس.

نائب محافظ القاهرة خلال زيارته لكنيسة السيدة العذراء

نائب محافظ القاهرة خلال زيارته لكنيسة السيدة العذراء

نائب محافظ القاهرة خلال زيارته لكنيسة السيدة العذراء

نائب محافظ القاهرة خلال زيارته لكنيسة السيدة العذراء