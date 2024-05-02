الخميس 02 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ القاهرة يوجه برفع درجة الاستعداد لاستقبال احتفالات شم النسيم

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء برفع درجة الاستعداد لاستقبال احتفالات شم النسيم وتكثيف الحملات على مدار اليوم للتأكد من توافر كافة الخدمات.

 تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق

 وطالب محافظ القاهرة مديرية الصحة بالتنسيق مع مديريتى التموين والطب البيطري باتخاذ كافة التدابير الوقائية بمناسبة شم النسيم وأعياد الربيع، مع تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق خاصة أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها والمخابز ومنافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين والأسواق للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات والبضائع المعروضة للاستهلاك  وضبط السلع المخالفة والغير صالحة حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تتلقى بلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة

وأكد محافظ القاهرة أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، تتلقى بلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة عن طريق الخط الساخن 15496 لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين على الفور.

وكان محافظ القاهرة، قد أكد على وجود متابعة مستمرة بصورة يومية لشركتى النظافة العاملتين بالمنطقتين الشرقية والغربية، وجهود هيئة نظافة وتجميل القاهرة المسئولة عن المنطقتين الشمالية والجنوبية لرفع المخلفات والقمامة، وتحسين مستوى نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية بما يحقق رضا المواطن، مشيرًا إلى  أن ملف النظافة يعد أحد أهم الملفات التي توليها محافظة القاهرة أهمية كبرى نظرا لأثره الكبير على صحة المواطن والبيئة.
 

جاء ذلك خلال الإجتماع الدوري الذى عقده محافظ القاهرة مع مسئولي شركتي ارتقاء وإنفيروماستر المسئولتين عن أعمال نظافة المنطقتين الغربية والشرقية لمتابعة جهود الشركتين في أعمال النظافة والجمع من الوحدات السكنية والتجارية، وكيفية تعاملهما مع المخلفات المتولدة يوميًا، ومراجعة خطة توزيع العمالة بالشوارع، ومدى كفاية عدد عمال الجمع والنظافة والكنس المكلفين بالعمل بالشوارع الفرعية والرئيسية، وكذا عدد سيارات ومعدات الجمع والنظافة للشوارع.
 

كما تم خلال الاجتماع استعراض الموقف الفعلي لأداء الشركتين علي أرض الواقع والصعوبات التي تواجههما وكيفية التغلب عليها من أجل حصول المواطنين على أفضل خدمة.

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