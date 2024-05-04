"ليلة متعة انتهت بجريمة".. إحالة المتهم بقتل طليقته فى المطرية للجنايات

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، بإحالة جزار متهم بقتل طليقته بعد تعاطيهما المخدرات معا داخل شقة بمنطقة المطرية، إلى محكمة الجنايات.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة؛ بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من أحد المستشفيات يفيد باستقباله سيدة متوفاة وبها آثار إصابات، نتيجة الضرب المبرح، بمناطق متفرقة بجسدها.

وكشفت التحقيقات، عن أن طليق المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة أثناء وجودهما داخل شقة بمنطقة المطرية.

واعترف المتهم، بأنه ارتكب الجريمة أثناء تعاطيهما الحشيش المخدر معًا، وأثناء وجودهما داخل الشقة، نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام خلالها بالتعدي عليها بالضرب حتى أفضت أنفاسها الأخيرة.

وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.