وسط حراسة مشددة.. وصول المتهمين بقتل طالبة العريش لمجمع محاكم الإسماعيلية

وصل منذ قليل، إلى محكمة جنايات شمال سيناء، والمنعقدة بمجمع محاكم الإسماعيلية، كل من "طه" و"شروق"، المتهمين بقتل نيرة صلاح الزغبي المعروفة إعلاميًا بـ"طالبة العريش" لحضور ثاني جلسات محاكمتهما.

وتم إيداع "طه"، الطالب المتهم، داخل القفص، بينما جلست "شروق"، المتهمة، خارج القفص، فى انتظار بدء ثانى جلسات محاكمتهما.

وتعقد الجلسة، برئاسة المستشار عبدالعزيز شاهين، وعضو الهيئة المستشار سامر ذوي الفقار، وأمين سر رضا رجب.

وكشفت النيابة العامة، في بيانها الصادر بشأن حادث وفاة نيرة طالبة العريش، عن أنها وجهت للمتهمين الاثنين تهمتي التهديد كتابة بإفشاء أمور تتعلق بالحياة الخاصة المصحوب بطلب "جناية" والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها "جنحة"، وأمرت بحبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيقات، والتحفظ على الهواتف الخلوية الخاصة بهما وبالمجني عليها، لاستيفاء الإجراءات نحوها.

كانت قد أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين في واقعة وفاة نيرة الزغبى طالبة جامعة العريش.

وقالت النيابة العامة، فى بيان لها: "استكملت النيابة العامة التحقيقات في وفاة الطالبة المقيدة بكلية الطب البيطري بجامعة العريش، واستبان من التحقيقات والتي شملت سؤال شهود الواقعة وتحريات الجهات الأمنية، أن المتوفاة تعرضت إلى ضغوط نفسية ناجمة عن قيام إحدى زميلاتها المتهمة الأولى بتهديدها بنشر مراسلات نقلتها خلسة من هاتف المتوفاة إلى هاتفها، وأرسلتها إلى زميلها المتهم الثاني الذي قام بدوره بالتدوين على المجموعة التي تتضمن جميع طلاب الدفعة بالجامعة على تطبيق الواتس آب بأن إحدى الطالبات (دون الإشارة إليها تحديدًا) لها مراسلات وصور خاصة بها، مهددًا إياها بنشرها في الوقت الذي يختاره الطلاب على "الجروب"، وصحب ذلك طلبه منها الاعتذار عما بدر منها من إساءة في حق المتهمة الأولى.