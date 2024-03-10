أخبار كاذبة وابتزاز وتحرك برلماني.. أخر تطورات قضية نيرة صلاح طالبة العريش

حافظة القرآن وبموتها انتشرت أخبار كاذبة.. ما زالت قضية نيرة صلاح، طالبة العريش تثير الرأي العام بسبب تهديدها من قبل أصدقائها بصور فاضحة مما دفعها لإنهاء حياتها بـ"حبوب غلة سامة" وكل ذلك انتهى بالترويج بتسميمها ونشر أخبار كاذبة.. فما القصة ؟

تفاصيل الحادث

تفاصيل الواقعة تعود وفقًا لرواية والدة المجني عليها التي أكدت أن حق ابنتها عند خالقها وأنها لم تكن تعلم شيء عن تهديدها أو ابتزازها وأنها كانت تحدثها هاتفيا وأخبرتها بأن لديها ألم في معدتها ثم انقطع الاتصال وعقب دقائق هاتفت صديقتها التي أخبرتها أن نجلتها تعاني من حالة قيء مستمر وحقيبتها بها أقراص، وعقب ذلك توجهت للمستشفى وتسلمت جثة ابنتها ودفنتها وأقامت العزاء، وعلما عقب ذلك بأنها ضحية الابتزاز وهذا ما دفعها لتناول الحبوب بسبب ضغط الرسائل، خاصة أن ابنتها متدينة وحافظة للقرآن الكريم.

رئيس جامعة العريش أمام البرلمان

وعلى آثر ذلك وتزامنًا مع تحقيقات النيابة العامة في القضية، توجه أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بطلب إحاطة لاستدعاء عميد كلية جامعة العريش ورئيس الجامعة للمثول أمام اللجنة المختصة لسئوله بشأن قضية الطالبة.

نشر أخبار كاذبة

وأثيرت التحقيقات حول الإدعاء بقتلها تسممًا ونشر أخبار كاذبة، فتبين بث شائعات من شأنها تهديد الأمن العام وتكدير السلم من عدمه فرصد حسابات عبر مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، تبين أن حساب يدعى موسيلفا "mo silva" يذيع أخبار كاذبة من خلال حسابات أدارها بشخصه عبر منصتي "تيك توك، اليوتيوب" وموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تضمنت على خلاف الحقيقة التقاط المتهمين في واقعة وفاة طالبة جامعة العريش صورًا مخلة للمتوفية وقيامهما بتهديدها بنشرها وقتلاها سمًا بعد أن استغاثت بالقائمين على إدارة الكلية محل دراستها والذين أحجموا عن تقديم العون لها لنفوذ أهلية المتهمين، وكان من شأن تلك الأخبار الكاذبة تهديد الأمن العام وتكدير السلم.



وبضبط وإحضار المتهم تبين أنه يوتيوبر وتاجر ملابس، وأعد ونشر المقطع المتضمن أخبارًا كاذبة عن تلك الواقعة دون التحقق من صحة المعلومات التي أذاعها من خلاله بغية حصد مشاهدات ومتابعين وأقر بصحة إعداده المقطع المنسوب إليه، وأنه استقى معلوماته مما ينشر على المواقع الأخرى.