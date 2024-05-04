اليوم.. ثانى جلسات محاكمة المتهمين بتهديد طالبة العريش "نيرة صلاح"

تواصل محكمة جنايات شمال سيناء، والمنعقدة بمجمع محاكم الإسماعيلية، اليوم، جلسات محاكمة "طه" و"شروق"، المتهمين في قضية انتحار نيرة صلاح الزغبي المعروفة إعلاميًا بـ"طالبة العريش".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبدالعزيز شاهين، وعضو الهيئة المستشار سامر ذو الفقار، وأمين سر رضا رجب.

وكشفت النيابة العامة، في بيانها الصادر بِشأن حادث وفاة نيرة طالبة العريش، عن أنها وجهت للمتهمين الاثنين تهمتي التهديد كتابة بإفشاء أمور تتعلق بالحياة الخاصة المصحوب بطلب "جناية"، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها "جنحة"، وأمرت بحبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيقات، والتحفظ على الهواتف الخلوية الخاصة بهما وبالمجني عليها لاستيفاء الإجراءات نحوها.

كانت قد أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين في واقعة وفاة نيرة الزغبى طالبة جامعة العريش.

وقالت النيابة العامة، فى بيان: "استكملت النيابة العامة التحقيقات في وفاة الطالبة المقيدة بكلية الطب البيطري بجامعة العريش، واستبان من التحقيقات التي شملت سؤال شهود الواقعة وتحريات الجهات الأمنية، أن المتوفاة تعرضت إلى ضغوط نفسية ناجمة عن قيام إحدى زميلاتها المتهمة الأولى بتهديدها بنشر مراسلات نقلتها خلسة من هاتف المتوفاة إلى هاتفها وأرسلتها إلى زميلها المتهم الثاني الذي قام بدوره بالتدوين على المجموعة التي تتضمن جميع طلاب الدفعة بالجامعة على تطبيق الواتس آب بأن إحدى الطالبات (دون الإشارة إليها تحديدًا) لها مراسلات وصور خاصة بها، مهددًا إياها بنشرها في الوقت الذي يختاره الطلاب على (الجروب) وصحب ذلك طلبه منها الاعتذار عما بدر منها من إساءة في حق المتهمة الأولى".