السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بوريل يعلن أن الولايات المتحدة فقدت مكانتها المهيمنة في العالم ويحذر من "انقراض" أوروبا

مفوض السياسة الخارجية
مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل

قال مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن النظام الدولي بعد الحرب الباردة لم يعد له وجود الآن، وفقدت أمريكا "مكانتها المهيمنة".

وذكر بوريل خلال محاضرة في بريطانيا: "إن النظام الدولي الذي عشنا فيه بعد الحرب الباردة لم يعد له وجود، وفقدت أمريكا مكانتها المهيمنة، والنظام العالمي الذي نشأ بعد عام 1945 يفقد زخمه، كما نرى صعود الصين وتحولها إلى قوة عظمى".

وأضاف: "هذا الأمر ليس جيدا، وعلى هذه الخلفية يجب تحديد دور الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، لكن ذلك سيعتمد على كيفية استجابتنا للتهديدات المتزايدة.. وهذا أمر ذو أهمية ملحة حيث نسمع تحذيرات من أن أوروبا قد تنقرض".

هذا وأعلن جوزيب بوريل أنه لا توجد وحدة بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن السياسة تجاه روسيا و"البعض يعتبرها صديقا جيدا".

 

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