الشرطة الكندية تتهم 3 أشخاص باغتيال ناشط سيخى

اتهمت الشرطة الكندية، ثلاثة أعضاء في فريق اغتيال مزعوم لدورهم في اغتيال الناشط السيخي هارديب سينج نيجار، وهي أول عملية اعتقال في جريمة قتل رفيعة المستوى يعتقد المسؤولون أن الهند دبرتها.

ويأتي الاعتقال، الذي أوردته قناة سي بي سي نيوز لأول مرة، بعد عام تقريبًا من مقتل الناشط البارز في ساحة انتظار السيارات في غوردوارا في مدينة ساري، كولومبيا البريطانية.

تآمر لارتكاب جريمة قتل في وفاة نجار

ووفقاً لوثائق المحكمة، فقد اتُهم كارانبريت سينغ وكمالبريت سينغ وكاران برار بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى وتهمة التآمر لارتكاب جريمة قتل في وفاة نجار.

وفي سبتمبر الماضي، قال رئيس الوزراء جاستن ترودو للبرلمان إن حكومته لديها "ادعاءات موثوقة" بأن الهند كانت وراء جريمة القتل، ووصف مقتل مواطن كندي على الأراضي الكندية بأنه "انتهاك غير مقبول لسيادتنا".

ونفت الهند تورطها المباشر في مقتل النجار، وأشارت إلى أن عملاء "مارقين" كانوا وراء محاولة اغتيال منفصلة لشخصية سيخية بارزة في الولايات المتحدة.

لكن تداعيات مقتل نجار أدت إلى فتور العلاقات بين كندا والهند - وكشفت ما يقول المسؤولون إنها حملة عنف عابرة للحدود تشنها الهند، وتهدف إلى استهداف المنشقين في الخارج.

ويقال إن الرجال الذين تم القبض عليهم يوم الجمعة هم مواطنون هنود جاءوا إلى كندا بعد عام 2021 واستخدم بعضهم تأشيرات الطلاب، ولم يتابع أي منهم تعليمه أثناء وجوده في البلاد، ولم يحصل أي منهم على إقامة دائمة، وفقًا لـ CBC.

ويقول المحققون إن المجموعة يمكن أن تكون مرتبطة أيضًا بثلاث جرائم قتل أخرى في كندا، بما في ذلك القتل "المريض والملتوي" لصبي يبلغ من العمر 11 عامًا في مدينة إدمونتون.

وتم القبض على أعضاء المجموعة، الذين زُعم أنهم المسلحون والسائقون المسئولون عن مقتل النجار في 18 يونيو، في مداهمات قامت بها الشرطة في إقليمين على الأقل.

كما انه من المتوقع أن تقدم RCMP في كولومبيا البريطانية وفريق التحقيق المتكامل في جرائم القتل تحديثًا لتحديث الاعتقالات في وقت لاحق يوم الجمعة.