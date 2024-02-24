شرطة الخيالة الملكية الكندية: اختراق إلكترونى استهدف شبكتنا

أكدت شرطة الخيالة الملكية الكندية، أمس الجمعة، أنها تتعامل مع حدث اختراق إلكتروني استهدف شبكتها، مما أجبرها على بدء تحقيق جنائي.

ونقلت شبكة "سى تى في نيوز" الكندية عن مارى إيف بريتون، مسؤولة العلاقات الإعلامية في شرطة الخيالة الملكية: "في هذا الوقت، لا يوجد أي تأثير على عمليات الشرطة ولا يوجد تهديد معروف لسلامة وأمن الكنديين".

وذكرت خدمة الشرطة الوطنية أيضًا إنه لا توجد تأثيرات معروفة على سلامة وأمن حلفاء كندا حول العالم.

وقالت بريتون: "على الرغم من أن اختراقًا بهذا الحجم يعد أمرًا مثيرًا للقلق، إلا أن العمل السريع واستراتيجيات التخفيف التي تم وضعها توضح الخطوات المهمة التي اتخذتها الشرطة لاكتشاف هذه الأنواع من التهديدات ومنعها".

وتابعت أن شرطة الخيالة الملكية ستعمل مع شركائها فى الأمن القومي لمواصلة تقييم نطاق الانتهاك الأمني ومحاسبة المسؤولين.