السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

شرطة الخيالة الملكية الكندية: اختراق إلكترونى استهدف شبكتنا

اختراق إلكترونى
اختراق إلكترونى

أكدت شرطة الخيالة الملكية الكندية، أمس الجمعة، أنها تتعامل مع حدث اختراق إلكتروني استهدف شبكتها، مما أجبرها على بدء تحقيق جنائي.

 

ونقلت شبكة "سى تى في نيوز" الكندية عن مارى إيف بريتون، مسؤولة العلاقات الإعلامية في شرطة الخيالة الملكية: "في هذا الوقت، لا يوجد أي تأثير على عمليات الشرطة ولا يوجد تهديد معروف لسلامة وأمن الكنديين". 

 

وذكرت خدمة الشرطة الوطنية أيضًا إنه لا توجد تأثيرات معروفة على سلامة وأمن حلفاء كندا حول العالم.

 

وقالت بريتون: "على الرغم من أن اختراقًا بهذا الحجم يعد أمرًا مثيرًا للقلق، إلا أن العمل السريع واستراتيجيات التخفيف التي تم وضعها توضح الخطوات المهمة التي اتخذتها الشرطة لاكتشاف هذه الأنواع من التهديدات ومنعها".

 

وتابعت أن شرطة الخيالة الملكية ستعمل مع شركائها فى الأمن القومي لمواصلة تقييم نطاق الانتهاك الأمني ومحاسبة المسؤولين.

الأكثر قراءة

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

انتهاء اجتماعات باريس بين مصر وقطر وأمريكا وإسرائيل بشأن التهدئة فى قطاع غزة

عاجل.. مقاتلة أمريكية تعترض منطادًا مجهولًا فلا أجواء ولاية يوتاه

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يحاصر منزلين فى بيت تعمر وزعترة شرق بيت لحم

مشروع رأس الحكمة شراكة أم بيع أصول؟.. رد حاسم من رئيس الوزراء

تلتهم المعدات الأوروبية.. القوارض تُقاتل إلى جانب روسيا فى أوكرانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"الوثيقة - اللغم".. المطلوب حراك إقليمي دولى لتأكيد الموقف الأمريكى

أحمد عاشور

نحن لا نبيع أرض الوطن

وائل لطفي

الاقتصاد والسياسة

سارة شريف

عقيدة السنوار

صفاء النجار

من مقامات الغضب

ماجد حبته

ما بعد الصفقة الكبرى

منى رجب

خطط إسرائيلية شيطانية وثبات مصر على مواقفها

إبراهيم عبدالفتاح

أقاصيص أقصر من أعمار أبطالها

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. خطة الأسابيع الـ6.. هل تنهى إسرائيل الحرب فى الربيع؟

"العدل الدولية" تواصل جلسات الاستماع لتبعات الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين

اعتداءات جنسية.. الكشف عن جرائم جديدة بحق الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال