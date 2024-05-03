الهلال يهزم التعاون بثلاثية في الدوري السعودي

حقق فريق الهلال الفوز على التعاون بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري السعودي.

تقدم أليكساندر ميتروفيتش لصالح الهلال في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول قبل أن يضيف سعود عبد الحميد الهدف الثاني في الدقيقة 70 من عمر المباراة.

واختتم صالح الشهري ثلاثية الهلال في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع من عمر المباراة.

وارتفع رصيد الهلال بعد هذا الانتصار عند 83 نقطة في الصدارة وبدون أي هزيمة وتوقف رصيد التعاون عند 51 نقطة في المركز الرابع.

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أحداث المباراة

الهلال استهل المباراة بقوة، وشهدت الدقيقة الرابعة من بداية المباراة كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الهلال عن طريق ميشائيل لتصل إلى ناصر الدوسري ليسدد كرة مرت بجوار المرمى.

في الدقيقة 17 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الهلال عن طريق روبن نيفيز لكنها بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 22 بطاقة صفراء على أليكساندر ميتروفيتش لاعب الهلال.

وجاء هدف التقدم في الدقيقة 40 عن طريق أليكساندر ميتروفيتش بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الهلال عن طريق ميشيل ديلجادو على رأس ميتروفيتش ليسدد كرة داخل الشباك.

في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، تمريرة من ميشيل ديلجادو إلى مالكوم الذي سدد كرة من يسار منطقة الجزاء لصالح الهلال لكنها مرت بجوار المرمى.

الهدف الثاني لصالح الهلال في الدقيقة 69 بعد تمريرة من مالكوم إلى سافيتش الذي بدوره مررها إلى سعود عبد الحميد ليسدد الكرة داخل الشباك.

وقبل نهاية اللقاء سجل صالح الشهري الهدف الثالث بعد كرة عرضية من ديلجادو إلى صالح الشهري الذي سدد كرة بالكعب لتسكن الشباك.