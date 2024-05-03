الجمعة 03 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

جابر القرموطي يستعرض أجواء الفرحة والبهجة بمعرض أبو ظبي الدولي للكتاب

جابر القرموطي ببرنامج
جابر القرموطي ببرنامج “مانشيت”

قام الإعلامي جابر القرموطي، ببرنامج “مانشيت”، المُذاع عبر فضائية “سي بي سي”، بإجراء تفقدية داخل معرض أبوظبي الدولي للكتاب، لرصد آخر فعاليات هذا المعرض ونقل تفاصيل المشاركة  المصرية في هذا الحدث.

معرض أبو ظبي الدولي للكتاب 


والتقى الإعلامي جابر القرموطي، خلال جولته داخل المعرض بعدد من الزوار، يمثلون عدد من الدول، منها مصر وسوريا وفلسطين، والذين عبروا عن سعادتهم بالحضور في المعرض.

فعاليات المعرض 

واستعرض برنامج “مانشيت” أجواء البهجة الموجودة داخل المعرض، كما تم إجراء حوار قصير مع راقص تنورة، قائلًا: "استغرقت 15 عامًا حتى أتقن التنورة، كما أن الخبرة تزداد مع الوقت".

 

جابر القرموطي الاعلامي جابر القرموطي سي بي سي “مانشيت”

الأكثر قراءة

الدفعة الثانية من «صفقة رأس الحكمة» تكتب السطر الأخير فى الأزمة الاقتصادية

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

تسريب صورها عارية من المشرحة.. تفاصيل قتل البلوجر العراقية أم فهد (فيديوجراف)

انخفاض الأسماك في بورسعيد وكرتونة البيض تصل لـ 110 جنيهات

الجماهير هاجمت الفريق.. 21 غرزة للاعب زفتى فى نهائى الدورة الرمضانية

رومانسية ورقص ريهام حجاج مع زوجها محمد حلاوة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

ماجد حبته

إعانات الطوارئ للعمال

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال وحرية التنظيم النقابى

أحمد بهاء الدين شعبان

رجعوا التلامذة!

لواء. محسن الفحام

أسبوع الأعياد

خالد حريب

بعث المبادرة العربية من جديد

محمد عبدالعزيز

بطولة "سيد البلد".. زعيم الثغر

صور

الأقباط يحيون ذكرى الجمعة العظيمة

فرحة هدف فوز الزمالك على البنك الأهلى

إقبال كبير على مهرجان التمور بوزارة الزراعة

محطة تل أبيب

المزيد

قلق أوروبى من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية تجاه الوجود المسيحى فى الأراضى الفلسطينية

الصحة العالمية: خطتنا لتغطية التوغل الإسرائيلى فى رفح الفلسطينية لن تمنع الكارثة

الدفاعات الجوية الإسرائيلية تعترض هدفًا جويًا فى الجليل الأعلى