جابر القرموطي يستعرض أجواء الفرحة والبهجة بمعرض أبو ظبي الدولي للكتاب

قام الإعلامي جابر القرموطي، ببرنامج “مانشيت”، المُذاع عبر فضائية “سي بي سي”، بإجراء تفقدية داخل معرض أبوظبي الدولي للكتاب، لرصد آخر فعاليات هذا المعرض ونقل تفاصيل المشاركة المصرية في هذا الحدث.

معرض أبو ظبي الدولي للكتاب



والتقى الإعلامي جابر القرموطي، خلال جولته داخل المعرض بعدد من الزوار، يمثلون عدد من الدول، منها مصر وسوريا وفلسطين، والذين عبروا عن سعادتهم بالحضور في المعرض.

فعاليات المعرض

واستعرض برنامج “مانشيت” أجواء البهجة الموجودة داخل المعرض، كما تم إجراء حوار قصير مع راقص تنورة، قائلًا: "استغرقت 15 عامًا حتى أتقن التنورة، كما أن الخبرة تزداد مع الوقت".