120 سنة فسيخ.. حكاية عائلة احترفت صناعة وبيع الأسماك المملحة بكفر الشيخ

التقى الإعلامى جابر القرموطي، مقدم برنامج "مانشيت" المذاع على قناة "CBC"، بمحسن موافى، فسخانى فى مدينة بيلا بكفر الشيخ، والذى، قال: "ورثنا المهنة أبا عن جد، والمحل ده عمره 120 سنة".

وأضاف محسن موافى، أن "استخدام البورى فى الفسيخ لأنها أعظم سمكة فى البحر وتجاوبت فى تمليح الفسيخ، ونظرا لجودتها، ومنها أحجام، موضحا أن السمكة اللى ماسكة نفسها هى السمكة النضيفة، وبدون ريحة وريحتها مقبولة".

وتابع موافى: "إحنا عملنا المزارع السمكية فى كفر الشيخ سنة 1981 وأرضنا طينية، بتخرج سمك أفضل من البحر، لافتا إلى أن الفسيخ يتأثر بشهر رمضان وعانينا فى أيام كورونا، وأجمل يوم بالنسبة لنا يوم شم النسيم وهو عريس الليلة، وعيد الفطر".