الجمعة 03 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

سيدات الزمالك للطائرة تتأهل لنهائي إفريقيا وتنتظر الفائز من مواجهة الأهلي والأنابيب الكيني

طائرة الزمالك للسيدات
طائرة الزمالك للسيدات

تأهل الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك “سيدات”، إلى الدور النهائي من بطولة أفريقيا للأندية، بعد فوزه على البنك التجاري الكيني بنتيجة 3- 1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على الصالة المغطاة بالنادي الأهلي، ضمن منافسات الدور قبل النهائي.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

25/22 لصالح البنك التجاري الكيني 

12/25 لصالح الزمالك

11/25 لصالح الزمالك

21/25 لصالح الزمالك

ومن المقرر أن يواجه طائرة الزمالك “سيدات” الفائز من الأهلي والأنابيب الكيني، غدًا السبت، في نهائي بطولة إفريقيا للاندية.

ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك “سيدات” من: أحمد مصطفى رئيسًا، وأحمد فتحي مديرًا فنيًا، وأشرف عبدالعال مدربًا، وبلال وتوت مخططًا للأحمال، وعبدالرحمن إبراهيم محللًا، وسمية ناجح أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وهبة حسنين إداريًا.

الكرة الطائرة الزمالك بطولة أفريقيا للأندية سيدات الزمالك للطائرة بطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة طائرة الأهلي سيدات

مواد متعلقة

الأهلى يواجه سان دينيس والزمالك ضد سوكو سيم فى بطولة أفريقيا لطائرة السيدات

الأهلى أمام شبيبة بجاية والزمالك يواجه أسيك فى بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للسيدات

الأكثر قراءة

الدفعة الثانية من «صفقة رأس الحكمة» تكتب السطر الأخير فى الأزمة الاقتصادية

انخفاض الأسماك في بورسعيد وكرتونة البيض تصل لـ 110 جنيهات

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

تسريب صورها عارية من المشرحة.. تفاصيل قتل البلوجر العراقية أم فهد (فيديوجراف)

الجماهير هاجمت الفريق.. 21 غرزة للاعب زفتى فى نهائى الدورة الرمضانية

د. أيمن سلامة: المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية أنهت ادعاءات إسرائيل حول «الدفاع عن النفس» «2-2»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

ماجد حبته

إعانات الطوارئ للعمال

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال وحرية التنظيم النقابى

أحمد بهاء الدين شعبان

رجعوا التلامذة!

لواء. محسن الفحام

أسبوع الأعياد

خالد حريب

بعث المبادرة العربية من جديد

محمد عبدالعزيز

بطولة "سيد البلد".. زعيم الثغر

صور

الأقباط يحيون ذكرى الجمعة العظيمة

فرحة هدف فوز الزمالك على البنك الأهلى

إقبال كبير على مهرجان التمور بوزارة الزراعة

محطة تل أبيب

المزيد

قلق أوروبى من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية تجاه الوجود المسيحى فى الأراضى الفلسطينية

الصحة العالمية: خطتنا لتغطية التوغل الإسرائيلى فى رفح الفلسطينية لن تمنع الكارثة

الدفاعات الجوية الإسرائيلية تعترض هدفًا جويًا فى الجليل الأعلى