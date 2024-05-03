سيدات الزمالك للطائرة تتأهل لنهائي إفريقيا وتنتظر الفائز من مواجهة الأهلي والأنابيب الكيني
تأهل الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك “سيدات”، إلى الدور النهائي من بطولة أفريقيا للأندية، بعد فوزه على البنك التجاري الكيني بنتيجة 3- 1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على الصالة المغطاة بالنادي الأهلي، ضمن منافسات الدور قبل النهائي.
وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:
25/22 لصالح البنك التجاري الكيني
12/25 لصالح الزمالك
11/25 لصالح الزمالك
21/25 لصالح الزمالك
ومن المقرر أن يواجه طائرة الزمالك “سيدات” الفائز من الأهلي والأنابيب الكيني، غدًا السبت، في نهائي بطولة إفريقيا للاندية.
ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك “سيدات” من: أحمد مصطفى رئيسًا، وأحمد فتحي مديرًا فنيًا، وأشرف عبدالعال مدربًا، وبلال وتوت مخططًا للأحمال، وعبدالرحمن إبراهيم محللًا، وسمية ناجح أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وهبة حسنين إداريًا.