الجمعة 03 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

حماس: نجرى مشاورات داخلية قبل عودة الوفد المفاوض إلى القاهرة

حسام بدران
حسام بدران

أعلن القيادي في حماس حسام بدران، اليوم الجمعة: نجري مشاورات داخلية قبل إعادة الوفد المفاوض إلى القاهرة، حسبما زفادت وكالة رويترز . 

واتهم “بدران” رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجمعة بإصدار تصريحات تهدف إلى نسف احتمالات التوصل إلى هدنة في الحرب المستمرة منذ سبعة أشهر في غزة.

وقال لوكالة “فرانس برس” إن حماس بصدد إجراء حوارات داخلية داخل قيادتها ومع الجماعات المسلحة المتحالفة معها قبل عودة المفاوضين إلى القاهرة لمواصلة المفاوضات للتوصل إلى هدنة.

قوات إلى مدينة رفح 

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وحذر “بدران” من أن تصريحات نتنياهو المتكررة التي أصر فيها على أنه سيرسل قوات إلى مدينة رفح في أقصى جنوب القطاع، كانت محسوبة لإحباط أي احتمال للتوصل إلى اتفاق.

وقال إن "نتنياهو كان المعرقل في كل جولات الحوار السابقة والمفاوضات السابقة، ومن الواضح أنه لا يزال كذلك".

وأضاف أنه غير مهتم بالتوصل إلى اتفاق، ولذلك فهو يقول كلاما في وسائل الإعلام لإفشال هذه الجهود الحالية".

مقترح لوقف القتال 40 يومًا

واقترح وسطاء من مصر وقطر والولايات المتحدة اتفاقا لوقف القتال لمدة 40 يوما وتبادل الأسرى الإسرائيليين مع آلاف السجناء الفلسطينيين المحتملين، وفقا لتفاصيل نشرتها بريطانيا في وقت سابق.

وظلت نتائج المفاوضات غير المباشرة غير مؤكدة إلى حد كبير، مع تباين الآراء حول عدد الأسرى الذين يمكن إطلاق سراحهم، والاختلافات العميقة حول نطاق أي اتفاق.

وأكد “بدران” أن هدف حماس يظل وقف إطلاق نار دائما و"انسحابا كاملا وشاملا لقوات الاحتلال من قطاع غزة".

ويتعارض هذا الهدف مع الموقف المعلن لنتنياهو الذي تعهد بأن الجيش سيواصل مهاجمة غزة، بما في ذلك رفح، حيث يعيش نحو 1.5 مليون مدني في ظروف مكتظة.

لكن بعد أشهر من المفاوضات المتوقفة، قال رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، الخميس، إن الحركة سترسل "قريبا" وفدا إلى مصر بهدف التوصل إلى اتفاق "يحقق مطالب شعبنا".

وقال هنية كذلك إن حماس تدرس الاقتراح الأخير المقدم من إسرائيل "بروح إيجابية".

وأي اتفاق يتم التوصل إليه سيكون الأول منذ هدنة مدتها أسبوع في نوفمبر تشرين الثاني.

وقتلت إسرائيل أكثر من 34622 شخصا في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، خلال ما يقرب من سبعة أشهر من الحرب.

وقالت وزارة الصحة إن الحصيلة تشمل ما لا يقل عن 26 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مضيفة أن 77867 شخصا أصيبوا في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب.

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