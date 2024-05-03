جلسة خاصة لـ "جوميز" مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة سموحة

منح البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اللاعبين الأساسيين الذين خاضوا مباراة البنك الأهلي أمس راحة من التدريبات الجماعية اليوم الجمعة، وذلك استعدادًا لمواجهة سموحة.

وخاض اللاعبون الأساسييون تدريبات بدنية في صالة الجيمانزيوم داخل النادي، والاكتفاء بها دون خوض التدريبات الفنية.

وبدأت تدريبات الأبيض، اليوم بمران خفيف بتمرير الكرة بين اللاعبين في وسط الملعب، بجانب خوض تقسيمة فنية لباقي عناصر الفريق.

وخاض محمد أشرف “روقا” لاعب وسط الفريق، تدريبات تأهيلية منفردة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال، على هامش مران اليوم.

ويخضع روقا لبرنامج تأهيلي خاص بسبب الإصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية، ويؤدي المراحل الأخيرة من البرنامج التأهيلي في ظل تحسن حالته من الناحية الطبية.

وحرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، على متابعة حالة روقا والذي أكد له على تحسن حالته في موضع الإصابة.

وقام روقا بأداء بعض التدريبات التأهيلية بجانب الركض حول الملعب بشكل منفرد.

وعقد “جوميز” جلسة خاصة مع زياد كمال ومحمد شحاتة ثنائي وسط الفريق، على هامش التدريبات الجماعية اليوم الجمعة.

وشهدت الجلسة منح زياد كمال العديد من التعليمات الفنية، حول الأدوار المطلوبة منه خلال المباريات المقبلة، بجانب شرح بعض الأدوار المطلوبة منه.

كما منح المدرب البرتغالي تعليمات أخرى لمحمد شحاتة قبل انطلاق التقسيمة الفنية في مران اليوم.

ومن جانب آخر، أنهى الجناح السنغالي إبراهيما نداي، برنامجه التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة في العضلة الضامة.

وشهد مران اليوم مشاركة نداي في التقسيمة الفنية بعد التأكد من جاهزيته من الناحية الطبية بشكل كامل

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة، مساء الأحد المقبل، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين بدوري نايل.

وكان الفارس الأبيض، واصل سلسلة انتصاراته محليا، بعد الفوز على البنك الأهلي، أمس الخميس، بهدف نظيف، بالجولة العشرين بدوري نايل، ليرفع رصيده إلى 24 نقطة.