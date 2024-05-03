امتداد الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين إلى الجامعات الكندية

قال رئيس وزراء كيبيك، إنه يجب تفكيك مخيم احتجاجي في جامعة ماكجيل في مونتريال، حيث أقام المزيد من الطلاب مخيمات مؤيدة للفلسطينيين في بعض أكبر الجامعات الكندية مطالبين بسحب استثماراتهم من الجماعات التي لها علاقات بإسرائيل.

وقال متحدث باسم فرانسوا ليجولت: “نحن نثق في الشرطة، ودعهم يقومون بعملهم”، بتفكيك المخيم.

وطلبت جامعة ماكجيل تدخل الشرطة، لكن مسؤولي إنفاذ القانون لم يقوموا بعد بإخلاء المخيم، وقالوا في بيان مساء الخميس إنهم يراقبون الوضع.

تواجه الشرطة الطلاب المؤيدين للفلسطينيين بعد تدمير جزء من حاجز المخيم في حرم جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس في وقت مبكر من يوم 2 مايو، ونظمت أيضا مظاهرة مضادة مؤيدة لإسرائيل في مونتريال يوم الخميس. تم إبقاء الجانبين منفصلين.

وتأتي الاحتجاجات الكندية في الوقت الذي ألقت فيه الشرطة القبض على المئات في الجامعات الأمريكية هذا الأسبوع.

وفي صباح يوم الخميس، أقام طلاب جامعة تورنتو مخيمًا في مساحة عشبية مسيجة في حرم المدرسة بوسط المدينة حيث تجمع 100 متظاهر في عشرات الخيام.

وبحسب بيان صادر عن المنظمين، فإن المخيم سيبقى حتى تكشف الجامعة عن استثماراتها، وتسحب استثماراتها من كل ما “يدعم الفصل العنصري الإسرائيلي والاحتلال والاستيطان غير القانوني لفلسطين” وتنهي الشراكات مع بعض المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية.

وتقول إسرائيل إنها لا تشارك في الفصل العنصري، وإن هجومها على غزة لا يشكل إبادة جماعية.

وقال متحدث باسم الجامعة لرويترز إن الجامعة "تجري حوارا مع المتظاهرين" وإن الاعتصام حتى منتصف النهار "لم يكن معطلا للأنشطة الجامعية العادية".

وقالت سارة راسيخ، طالبة الدراسات العليا بجامعة تورنتو والمتحدثة باسم المخيم، لرويترز إنهم سيبقون حتى يتم تلبية مطالبهم.

وقالت: "إذا كان الاضطراب العام هو السبيل الوحيد لإيصال صوتنا، فنحن على استعداد للقيام بذلك".

وعندما طُلب من مكتب رئيس الوزراء جاستن ترودو التعليق على المعسكرات، أشار إلى البيان الذي أدلى به يوم الثلاثاء، قائلاً: “الجامعات أماكن للتعلم، إنها أماكن لحرية التعبير … ولكن هذا لا ينجح إلا إذا شعر الناس بالأمان في الحرم الجامعي. الآن... الطلاب اليهود لا يشعرون بالأمان. هذا غير صحيح."

واتهمت بعض الجماعات اليهودية المتظاهرين بمعاداة السامية، لكن المنظمين ينكرون هذه التهمة، مشيرين إلى أن بعض المتظاهرين يهود.