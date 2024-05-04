السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 4-5-2024

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي اليوم السبت 4-5-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري محور اهتمام الملايين من المصريين خاصة العاملين في المملكة العربية السعودية أو الراغبين في أداء مناسك الحج خلال الموسم الحالي 1445/2024، وذلك لتوفير عملة سعودية تكفي رحلة الحج.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 4-5-2024

يعرض "الدستور" في السطور التالية سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 4-5-2024 من خلال لوحة التعاملات المالية في البنوك المصرية، والتي جاءت كما يلي:

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.76 جنيه للشراء و12.80 جنيه للبيع.

وصل الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB إلى نحو 12.70 جنيه للشراء و12.79 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الريال السعودي في بنك مصر نحو 12.77 جنيه للشراء و12.79 جنيه للبيع.

استقر الريال السعودي في بنك قناة السويس عند مستوى 12.75 جنيه للشراء و12.79 جنيه للبيع.

txt

"مصر وكايرو للصرافة" تجمعان 9.6 مليار جنيه منذ تحرير سعر الصرف

txt

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 2 مايو 2024

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

في البنك الأهلي المصري سجل الريال السعودي نحو 12.76 جنيه للشراء و12.79 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبي وصل الريال السعودي إلى نحو 12.82 جنيه للشراء و12.85 جنيه للبيع.

في بنك البركة سجل الريال نحو 12.75 جنيه للشراء و12.78 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس وصل سعر صرف الريال إلى نحو 12.72 جنيه للشراء و12.80 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

بلغت قيمة الدولار الأمريكي في البنوك السعودية نحو 3 ريالات سعودية بما يعادل نحو 0.27 دولار لكل ريال سعودي، وذلك وفقًا للبنك المركزي السعودي.

txt

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 3-5-2024

txt

تحديث لحظي.. سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء بالجنيه المصري والدولار


أسعار العملات في مصر اليوم

بلغت قيمة اليورو الأوروبي نحو 51.24 جنيه للشراء و51.36 جنيه للبيع.

سجل الجنيه الاسترليني نحو 59.91 جنيه للشراء و60.05 جنيه للبيع.

يتداول الدينار الكويتي بنحو 155.46 جنيه للشراء و156.06 جنيه للبيع.

بلغ الدرهم الاماراتي نحو 13.04 جنيه للشراء و13.07 جنيه للبيع.

اقرأ أيضًا 

انخفاض الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 0.1%

سعر الريال السعودي الريال السعودي الجنيه المصري الريال سعر الريال البنوك المصرية البنك المركزي بنك مصر

مواد متعلقة

انخفاض سعر أوقية الذهب عالميًا بنسبة 0.1%

الأكثر قراءة

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

تسريب صورها عارية من المشرحة.. تفاصيل قتل البلوجر العراقية أم فهد (فيديوجراف)

عاجل.. اشتباكات مع القوات الإسرائيلية شمال طولكرم وقصف منزل في دير الغصون

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

"دير شبيغل": حريق مصنع ديهل الألماني لم يؤثر على إنتاج أنظمة الدفاع الجوي IRIS-T

قراران لوزارة الرى بنزع ملكية أراضي وعقارات للمنفعة العامة بالبحيرة والإسكندرية ومطروح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

ماجد حبته

إعانات الطوارئ للعمال

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال وحرية التنظيم النقابى

أحمد بهاء الدين شعبان

رجعوا التلامذة!

لواء. محسن الفحام

أسبوع الأعياد

خالد حريب

بعث المبادرة العربية من جديد

محمد عبدالعزيز

بطولة "سيد البلد".. زعيم الثغر

صور

عزاء والدة الفنانة ريم أحمد فى مسجد الحامدية الشاذلية

الأقباط يحيون ذكرى الجمعة العظيمة

فرحة هدف فوز الزمالك على البنك الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

بعد ضياع الفرصة الأولى.. لماذا تميل إسرائيل لإتمام صفقة فى غزة الآن؟

قلق أوروبى من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية تجاه الوجود المسيحى فى الأراضى الفلسطينية

الصحة العالمية: خطتنا لتغطية التوغل الإسرائيلى فى رفح الفلسطينية لن تمنع الكارثة