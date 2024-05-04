سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 4-5-2024

سعر الريال السعودي اليوم السبت 4-5-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري محور اهتمام الملايين من المصريين خاصة العاملين في المملكة العربية السعودية أو الراغبين في أداء مناسك الحج خلال الموسم الحالي 1445/2024، وذلك لتوفير عملة سعودية تكفي رحلة الحج.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 4-5-2024

يعرض "الدستور" في السطور التالية سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 4-5-2024 من خلال لوحة التعاملات المالية في البنوك المصرية، والتي جاءت كما يلي:

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.76 جنيه للشراء و12.80 جنيه للبيع.

وصل الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB إلى نحو 12.70 جنيه للشراء و12.79 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الريال السعودي في بنك مصر نحو 12.77 جنيه للشراء و12.79 جنيه للبيع.

استقر الريال السعودي في بنك قناة السويس عند مستوى 12.75 جنيه للشراء و12.79 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

في البنك الأهلي المصري سجل الريال السعودي نحو 12.76 جنيه للشراء و12.79 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبي وصل الريال السعودي إلى نحو 12.82 جنيه للشراء و12.85 جنيه للبيع.

في بنك البركة سجل الريال نحو 12.75 جنيه للشراء و12.78 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس وصل سعر صرف الريال إلى نحو 12.72 جنيه للشراء و12.80 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

بلغت قيمة الدولار الأمريكي في البنوك السعودية نحو 3 ريالات سعودية بما يعادل نحو 0.27 دولار لكل ريال سعودي، وذلك وفقًا للبنك المركزي السعودي.



أسعار العملات في مصر اليوم

بلغت قيمة اليورو الأوروبي نحو 51.24 جنيه للشراء و51.36 جنيه للبيع.

سجل الجنيه الاسترليني نحو 59.91 جنيه للشراء و60.05 جنيه للبيع.

يتداول الدينار الكويتي بنحو 155.46 جنيه للشراء و156.06 جنيه للبيع.

بلغ الدرهم الاماراتي نحو 13.04 جنيه للشراء و13.07 جنيه للبيع.