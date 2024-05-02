"مصر وكايرو للصرافة" تجمعان 9.6 مليار جنيه منذ تحرير سعر الصرف

نجحت شركتا الصرافة "مصر للصرافة" التابعة لبنك مصر، و"كايرو للصرافة" التابعة لبنك القاهرة، في اجتذاب حصيلة من التنازلات عن العملات الأجنبية لصالح الجنيه المصري، ما قيمته 9 مليارات و621 مليون جنيه، منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي.

من جانبه، قال عادل فوزي، رئيس شركة مصر للصرافة، إن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري بلغت ما قيمته 8 مليارات و475 مليون جنيه بنهاية عمل أمس الأربعاء، وذلك من خلال 71 فرعًا في أنحاء الجمهورية.

وأوضح أن حصيلة أمس فقط بلغت 235 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الدولار يستحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات بنسبة 62%، تليه العملة الأوروبية اليورو بنسبة 17%، ثم الريال السعودي بنسبة 15%، ثم الجنيه الإسترليني بنسبة 1.4%، ثم الدرهم الإماراتي بنسبة 1%، ثم باقي العملات الأخرى بنسبة 1.5%.

وأكد "فوزي" أن هناك إقبالاً شديدًا من جانب الجمهور للتنازل لبيع العملة الأجنبية من خلال القنوات الشرعية في البنوك وشركات الصرافة، وذلك لوجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله.

وفي السياق ذاته، قال محمد رجائي، الرئيس التنفيذي لشركة "كايرو للصرافة"، إن حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري بلغت ما قيمته مليارا و146 مليون جنيه، وذلك من خلال 12 فرعا على مستوى الجمهورية.

وأوضح "رجائي" أن هناك إقبالًا كبيرًا من جانب الجمهور للتنازل عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري، وذلك لوجود سعر واحد رسمي يمكن التعامل من خلاله، الأمر الذي يعني استقرار سوق الصرف.