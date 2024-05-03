الجمعة 03 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

خريطة احتفالات الكنائس بقداس عيد القيامة مساء غد

الكنائس
الكنائس

ساعات قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد القيامة المجيد لعام 2024، والذي تحتفل به الكنائس المصرية في 5 مايو 2024.

وتتأهب الكنائس عيد القيامة المجيد 2024،  حيث يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء السبت قداس عيد القيامة المجيد 4 مايو 2024بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية
كما يترأس البابا تواضروس قداس شم النسيم بدير الأنبا بيشوي، ويضع البابا خلال قداس شم النسيم خميرة الميرون المقدس، وذلك بمشاركة أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على أن يتجه إلى الدير مساء الأحد 5 مايو 2024 عقب استقبالاته للمهنئين بالعيد.

"الإنجيلية" تحتفل رسميًّا بالقيامة ظهر السبت في مصر الجديدة بحضور رئيس الطائفة

تحتفل رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، الاحتفال الرسمي بعيد القيامة المجيد، غدا السبت 4 مايو 2024، الساعة الواحدة ظهرًا بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية، بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، وقيادات الطائفة الإنجيلية، وراعي الكنيسة الدكتور القس يوسف سمير، وبمشاركة وحضور الضيوف والمهنئين من قيادات الدولة المصرية والشخصيات العامة.

برنامج احتفال رئاسة الطائفة الإنجيلية 

وسوف يتضمن برنامج احتفال رئاسة الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة المجيد، صلاة افتتاحية، ومجموعة من الترانيم وفقرة للقراءة الكتابية، وكلمة لراعي الكنيسة، على أن ينتهي الاحتفال بكلمة شكر الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.

ومن جانبه قال يوسف إدوارد المنسق الإعلامي للاحتفال: "من المقرر أن يتم استقبال السادة ممثلي وسائل الإعلام المختلفة بداية من الساعة الثانية عشرة ظهرًا، لنقل فعاليات الاحتفال، على أن يتم بث الاحتفال على التلفزيون المصرى، وعدد من القنوات الفضائية المصرية والدينية، ليتمكن شعب الكنيسة الإنجيلية في مصر وخارجها من متابعة الاحتفال".

بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس العيد كنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة نصر


من جهته، يترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، قداس العيد، بكنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة نصر

كما يترأس مساء السبت 4 مايو 2024 قداس العيد الدكتور سامي فوزي شحاتة رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية ويحضر القداس عدد من الشخصيات العامة والدبلوماسية والوزراء، ويحتفل الأقباط خلال هذا الأسبوع بأسبوع الآلام، والذي يعد أقدس أيام السنة.

وأسبوع الآلام هو أسبوع يحتفل فيه المسيحيون بدخول يسوع القدس، وإنشاء سر التناول وصلب يسوع وموته ثم القيامة من الأموات في يوم أحد القيامة.
 

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