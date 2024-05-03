الجمعة 03 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

"أيها الابن الوحيد".. تعرف على أشهر ألحان "الجمعة الحزينة"

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، صلوات الجمعة العظيمة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية

وتبدأ الصلوات في ساعة مبكرة من صباح ذلك اليوم وتنتهي مع اقتراب غروب الشمس، وتتضمن الصلوات ست صلوات هي صلوات السواعي من الساعة الأولى (باكر)، الثالثة، السادسة، التاسعة، الحادية عشرة، الثانية عشرة من يوم "الجمعة العظيمة"، والتي ترصد لحظة بلحظة أحداث اليوم الذي صلب فيه السيد المسيح بدءًا من القبض عليه مرورًا بمراحل محاكمته والحكم عليه، وصحبه وحتى موته ودفنه في القبر.

وتشهد الكاتدرائية حضورًا شعبيًّا كبيرًا حيث امتلأت جنباتها بالمصلين ويشارك في الصلوات عدد من الآباء الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالقاهرة، وكهنة كنائس الكاتدرائية، وخورس شمامسة الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس.

أشهر ألحان الجمعة العظيمة

وقال مرقس ميلاد الباحث الكنسي، أنه من بين أشهر ألحان الجمعة العظيمة هو لحن امونوجنيس "أيها الابن الوحيد " وهو يقال بعد قطع الساعة السادسة وهو لحن يونانى فى كلماته

وتابع الباحث الكنسي وينسب البعض هذا اللحن الى الامبراطور جوستنيان حيث ألفه عندما كان يريد المصالحة بين الكنائس الخلقدونية واللاخلقدونية ، وكان غرض الامبراطور ان يكون هذا اللحن بمثابة وثيقة إيمانية لا تختلف عليها الكنائس.

خلاف على مؤلف اللحن

وأضاف "ميلاد"، وتنسبه الكنيسة السريانية إلى البطريرك ساويروس الانطاكى وجاء فى كلمات اللحن تعبير " احد الثالوث القدوس" وهو تعبير لاهوتى قبطى سريانى مما دفع البعض فى الكنيسة القبطية إلى القول بأن القديس اثناسيوس الرسولي البطريرك رقم 20 هو مؤلف ذلك اللحن.

ولفت: وهذا اللحن له أهمية خاصة فى الكنيسة البيزنطية فهو يتلى فى قداس القديس يوحنا ذهبى الفم، وكما يقال فى قداس القديس يعقوب فى الكنيسة السريانية أما فى الكنيسة القبطية يقال فى تقديس الميرون واستقبال البطاركة والجمعة العظيمة .

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