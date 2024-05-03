الجمعة 03 مايو 2024
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الكرازة

أسقف نجع حمادي يترأس صلوات الجمعة العظيمة (بث مباشر)

الكنيسة
الكنيسة

تقدم “ الدستور” بثا مباشرا، لترؤس الأنبا بضابا أسقف نجع حمادي صلوات الجمعة العظيمة من كاتدرائية ماريوحنا الحبيب بنجع حمادي، ويشاركه في تروس صلوات الجمعة العظيمة عددًا من كهنة الكنيسة الى جانب خورس الشمامسة.

 إحياء ذكرى الجمعة الحزينة

ويُحيى الأقباط، اليوم الجمعة، ذكرى صلب السيد المسيح، المعروفة باسم الجمعة العظيمة أو الحزينة، الذين يقضون فيها 12 ساعة في صلوات متصلة في الكنيسة، من السادسة صباحًا حتى السادسة مساءً، دون أي توقف.

ويرتدى الشمامسة، في اليوم المعروف أيضًا باسم جمعة الآلام وجمعة الصلبوت، أزياء الحداد، ويرددون الألحان الحزينة، التي لها أصول مصرية قديمة، وبعد الصلوات يعودون إلى منازلهم للراحة، وبعضهم يصوم عن الطعام طوال اليوم إلى نهاية صلوات ليلة العيد.

400 سجدة من أجل الدعاء بالرحمة

وتشهد الساعات الأخيرة  من “الجمعة الحزينة”، سجود المسيحيون 400 سجدة، من أجل الدعاء بالرحمة، وتنطفئ الأنوار بالكنائس، لمحاكاة الظلمة التي حلت على الأرض وقت صلب المسيح، وبعد انتهاء الصلاة، التي تقال 400 مرة مع السجود في مرة، و100 مرة في كل اتجاه من اتجاهات الكنيسة الأربعة «بحري وقبلي وشرق وغرب».

ووسط أجواء الدعاء بالرحمة، يُرتل الشمامسة أطول لحن على الإطلاق بالكنيسة وهو «بيك اثرونوس»، وهو خاص بالمزمور، الذي يعني «كرسيك يالله ثابت إلى دهر الدهور آمين»، حيث يقوم المصلون بإرشاد الكاهن بعمل 400 مطانية، مرددين الدعاء، وطالبين الرحمة من الله ورأفته، واعترافًا بآلامه وصلبه، وتأكيدًا على أنه موجود إلى أبد الدهر، وبعد إتمام الصلاة، تقدم الوجبات نباتيّة، غير مطبوخة، غير محلاة، وفي بعض البلدان ترتبط الجمعة العظيمة بمأكولات معينة، ففي مصر يتم الإفطار بتناول الطعمية فقط.

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